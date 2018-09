Pääkirjoitus

Kärsimyksen leiri Kreikassa on häpeäksi koko Euroopalle

Lesboksen

saarella Kreikassa on nähtävissä, mihin EU-maiden kompurointi turvapaikkapolitiikassa on pahimmillaan johtanut.Morian pakolaisleirillä elää kansalaisjärjestö IRC:n mukaan 8 300 ihmistä ­tilassa, joka on mitoitettu vain noin 3 000 ihmiselle. Leirillä on yksi suihku 84:ää ihmistä kohden ja yksi vessa ­72 ihmiselle. Väkivalta on yleistä.EU:sta turvapaikkaa tai parempaa tulevaisuutta hakemaan lähteneet ihmiset ovat epätoivoisia. Avustusjärjestön mukaan lähes joka kolmas on jo yrittänyt ­itsemurhaa, osa heistä lapsia. Avustus­järjestöt ja paikalliset viranomaiset ovat jo pitkään vaatineet Kreikan hallitusta siirtämään ihmisiä leiriltä pois. Nyt Kreikka on siirtämässä 2 000 ihmistä syyskuun loppuun mennessä mantereelle.Moria avattiin vuonna 2015. Sen piti ­olla kauttakulkuleiri, jossa turvapaikanhakijat viipyvät vain pari päivää. Ihmiset kuitenkin jäivät sinne vuosiksi, koska Kreikka toteuttaa EU:n turvapaikka­politiikkaa, jonka mukaan turvapaikanhakijat pitää palauttaa Turkkiin. Palautuksia on kuitenkin tehty vähän.Oli turvapaikkapolitiikasta mitä mieltä tahansa, Morian leirillä olevien ihmisten hätä ja kärsimys ovat häpeäksi koko ­Euroopalle.