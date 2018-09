Pääkirjoitus

Yhdysvallat tekee oman maalin kauppasodillaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin arvioita päätöstensä seurauksista sovittaa reaalimaailmaan, tarvitaan korjauskerrointa. Jos arviot muuttaa päinvastaisiksi, ennustus osuu aika usein maaliinsa.Kun Trump aloitteli kauppasotaa muun muassa Kiinaa ja Eurooppaa vastaan, hän kertoi, että kauppasodat ”ovat hyväksi ja helppoja voittaa”.Euroopan keskuspankki (EKP) on nyt mittaillut kauppasotien vaikutuksia niitä käyvien maiden ja talousalueiden talouteen. EKP otti laskelmansa pohjaksi sellaisen tulevaisuuden, jossa Yhdysvallat on asettanut kymmenen prosentin tuontitullin kaikille kauppakumppaneilleen ja nämä ovat vastanneet samalla mitalla ­Yhdysvalloille mutta eivät toisilleen.Lopputulos laskelmasta on, että yritysten investoinnit ja rekrytoinnit vähenisivät Yhdysvalloissa, ja rahamarkkinoille syntyisi epävarmuutta. Kiinalaiset viejät ottaisivat amerikkalaisen viennin markkinaosuuksia maailmalla.Taloushuolet heijastuisivat kauppa­sotien osapuolten bruttokansantuotteisiin (bkt), mutta päinvastoin kuin Trump olettaa. Yhdysvaltain bkt laskisi pari prosenttia ensimmäisenä vuotena kymmenen prosentin tullien käyttöönoton jälkeen. Kiinan bkt nousisi aavistuksen.