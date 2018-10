Pääkirjoitus

Poliittinen hermoilu voi kaataa sote-aikataulun

Sote-uudistusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S osiaali- ja terveys­valiokunnalla

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

koskeva laki­paketti on suuri kokonaisuus, jossa on valtava määrä erilaisia yksityis­kohtia. Kokonaisuus on syntynyt pitkän hionnan ja lukuisten poliittisten kompromissien tuloksena.Uudistusta koskeva lainsäädäntötyö on nyt loppusuoralla ja valmista pitäisi tulla syksyn kuluessa. Ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä poliittinen hermoilu eduskunnassa alkaa kuitenkin saada uusia kierroksia.Oppositiopuolueet pitävät tunnetusti hallituksen sote-mallia huonona ja olisivat jopa valmiita sen kaatamiseen. Rivit ­rakoilevat myös hallituspuo­lueiden kesken. Keskustan ja kokoomuksen edustajat syyttävät vuorotellen toisiaan siitä, että ne ovat lipeämässä yhteisesti sovitusta sote-paketista.Viimeisin irtiotto tapahtui viime viikolla, kun keskustan kansanedustaja Pekka Puska ilmoitti, että Vaasan sairaalalle pitäisi antaa laaja päivystys. Hallitus on jo aiemmin linjannut, että laajan päivystyksen sairaaloita on jatkossa 12, eikä Vaasa ole yksi niistä. Vaasan sairaalaan kytkeytyy huoli ruotsinkielisistä palveluista: esimerkiksi Rkp ei usko, että niitä on Seinäjoen keskussairaalassa riittävästi. Poliittisesti mielenkiintoista on myös se, että Rkp:n ohella kokoomus on iso puolue Vaasassa mutta keskusta ei ole.Vaasassa syntynyt mutta nykyisin Helsingissä asuva Puska ei aio äänestää sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallitusrintamasta poiketen. Hänen sooloilunsa kuitenkin aiheutti sen, että yksi valio­kunnan kokous päättyi lyhyeen ja toinen jouduttiin perumaan.ei ole varaa menettää yhtään kokousta, jos se aikoo saada sote-lakipaketin käsistään ajoissa perustuslakivaliokunnalle.Äärimmäisen tiukaksi viritetty aikataulu on seurausta muun muassa siitä, että lakiesitysten sisältöä on jouduttu muokkaamaan moneen kertaan.Sote-lakiesitysten kokonaisuudessa on useita hankalia kohtia, jotka voivat kaataa koko uudistuksen etenemisen. Jos ­valiokuntakäsittelyssä vielä ryhdytään haastamaan lakipaketin muitakin kohtia, lainsäädäntötyölle asetettu tiukka aikataulu pettää melko varmasti.