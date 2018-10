Pääkirjoitus

Työelämän uudistamisessa helpot keinot on jo käytetty

ammattiliittoa järjestää tänään keskiviikkona päivän mittaisen poliittisen lakon. Pääkaupunkiseudulla lakko näkyy ja tuntuu muun muassa raide­liikenteessä. Lakkoa ovat edeltäneet jo joidenkin liittojen ylityökiellot. Lisää mielenilmauksia on luvassa.Ammattiliitot, joissa vasemmistopuo­lueilla on usein vahva asema, haluavat kumota hallituksen suunnitelmat irti­sanomislain uudistamisesta. Työministeri Jari Lindströmin (sin) tiistaina esittelemät muutokset vireillä olevaan lakiesitykseen eivät ay-liikkeelle riittäneet.Hallitus aikoo esittää, että henkilö­perusteista irtisanomista helpotettaisiin alle 10 työntekijän yrityksissä aiemman 20 työntekijän sijaan. Hallitus myös ­ehdottaa työntekijästä johtuvista syistä tapahtuvan irtisanomisen jälkeisen työttömyysturvan karenssiajan lyhentämistä 90 päivästä 60:een.Arviot uudistuksen vaikutuksista työllistymiseen ovat ristiriitaisia. Kuten ­ministeri Lindström tiedotustilaisuudessaan totesi, hallitus on kuunnellut asiassa pienistä yrityksistä tulevaa viestiä.Suomen Yrittäjät nosti jo viime eduskuntavaalien alla esiin viestin, kuinka suuri työllistämiskynnys on varsinkin ­yksinyrittäjillä. Suuri osa alle kymmenen työntekijän yrityksistä on tällaisia yksinyrittäjiä, ja näillä yrityksillä olisi Suomen Yrittäjien mukaan myös tarvetta palkata ainakin yksi työntekijä.vetoaa vastarinnassaan siihen, että laki asettaisi erikokoisissa yrityksissä työskentelevät ihmiset eriarvoiseen asemaan. Lainsäädännössä on kuitenkin jo nyt – esimerkiksi työterveyshuollosta – työntekijämäärään perustuvia erilaisia määräyksiä eri yrityksille.Nykyinen hallitus on suututtanut ay-liikkeen jo useasti. Ay-liike hakee toimillaan toki myös vahvistusta omalle asemalleen, joka on kaventunut tulopoliittisten kokonaisratkaisujen kauden päätyttyä.Vaikka Suomen työllisyysaste on parantunut, se ei ole riittävä hyvinvointivaltion turvaamiseksi tulevaisuudessa. Työllisyyden parantaminen vaatii työelämän rakenteiden uudistamista. Siitä voi olla jatkossakin vaikea löytää yksimielisyyttä, koska helpot keinot on jo käytetty.