Kittilä on tarina äkkirikastumisesta, mutta tapaukseen liittyvistä ongelmista on syytä ottaa oppia monessa Suomen kunnassa Kaikkiaan 27 kittiläläistä valtuutettua on syytettynä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä Lapin käräjäoikeudessa. Kittilä on esimerkki nopeasti vaurastuneesta pienestä kunnasta, jossa kunta ja elinkeinoelämä toimivat jopa liian tiiviissä yhteistyössä.