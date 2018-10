Pääkirjoitus

Nobelin rauhanpalkinto meni oikeaan kohteeseen ja oli painava kannanotto

Kirjallisuuden

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Nobel-palkintoa ei tänä vuonna jaeta, koska valinnan tekevä Ruotsin akatemia on ollut jo vuoden ajan kriisissä, joka kytkeytyy seksuaalista ahdistelua ja häirintää vastustavaan #metoo-kampanjaan. Tämän viikon maanantaina kriisin keskushenkilö sai kahden vuoden vankeustuomion raiskauksesta.Perjantaina Norjan Nobel-komitea ­antoi oman painavan kannanottonsa, kun se myönsi rauhanpalkinnon kahdelle ruohonjuuritason aktiiville, jotka ovat tehneet työtä seksuaalisen väkivallan kitkemiseksi sodassa. Denis Mukwege on kongolainen lääkäri, joka on hoitanut seksuaalisen väkivallan uhreja omassa kotimaassaan. Nadia Murad on Irakin ­jesidi ja ihmisoikeusaktivisti, joka on ­kertonut omista kokemuksistaan Isisin väkivallan uhrina.Viimeistään rauhanpalkinnon pitäisi herättää huomaamaan, kuinka raa’asta ja julmasta väkivallan muodosta on kyse. Kohteina ovat lähtökohtaisesti heikossa asemassa olevat ihmiset maissa, joissa ­ihmisoikeuksia poljetaan surutta.Palkinto on hyvin perusteltu. Se muistuttaa, että työ rauhan edistämiseksi, konfliktien ratkaisemiseksi ja ihmis­oikeuksien puolustamiseksi on kaikkien velvollisuus.