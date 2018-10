Pääkirjoitus

Italian hallitus valitsi tien, joka vie talouskriisiin

tavoitteista ja säännöistä poikkeavien maiden joukko on viime vuosina kasvanut. Omalle tielleen lähteneet maat ovat jatkaneet matkaansa aina vain etäämmälle yhteisistä linjauksista.EU on patistanut esimerkiksi Unkaria ja Puolaa kunnioittamaan demokratian pelisääntöjä. Unionin vääntövoima on kuitenkin aika heikko, ja vääntöyritys voi johtaa vahingolliseen tulokseen.Jos leikkaa unionin kassasta näihin maihin tulevaa rahamäärää, ratkaisu voi johtaa EU-vastaisuuden kasvuun ja kansallismielisten hallitusten tuen voimistumiseen. Jos yrittää viedä äänioikeuden EU:ssa, päätös tarvitsee yksimielisyyttä. Sitä ei tule, koska säännöistä poikkeavia on useampia kuin yksi ja maat tukevat toisiaan odottaessaan vastapalvelusta vastaavassa tilanteessa myöhemmin.Italian uusi populistihallitus nousi valtaan lupaamalla äänestäjille etuuksia ­valtion piikkiin. Hallitus näyttää pitävän ­lupauksensa siitä päätellen, että ensi vuoden budjetin alijäämä repeää. Siihen ei olisi varaa, sillä Italian valtio on yli­velkaantunut ja maan talouskasvu on heikkoa. Ja kun EU:n vaje- ja velkatavoitteilla pyyhitään Roomassa pöytää, samalla Italia liittyy niiden maiden joukkoon, jotka eivät kunnioita yhteistä hyvää.Italia lähettää budjettisuunnitelmansa EU-komission tarkastukseen lähipäivinä. Komissio antanee sille alhaisen arvo­sanan ja kehottanee tekemään monia korjauksia.talian hallitus tuskin piittaa komis­siosta ja sen nuhteista, mutta komission takana ovat markkinat.Italian pitäisi uusia ensi vuoden ­aikana reilusti yli 200 miljardin euron ­arvosta velkaa. Pari seuraavaakin vuotta menee melkein samassa tahdissa.Budjettisuunnitelma on jo johtanut ­siihen, että markkinoiden usko hallitukseen katoaa. Korot nousevat, ja kun Ita­lian valtion velkaa on paljon maan pankeissa, niiden taseet muuttuvat entistäkin pehmeämmiksi ja rahoituskulut nousevat. Jos komissio antaa budjettiesitykselle improbaturin, markkinoiden reaktio voi olla voimakas.Italia suuntaa kohti kriisiä, mutta ei ­yksin. Suuren euromaan kriisi kantautuu kauas, jos sen ytimessä on pankkisektori.