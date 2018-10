Pääkirjoitus

Sotilastiedustelu on Putinin työkalu horjutushankkeissa

läntisessä pääkaupungissa nähtiin viime torstaina poikkeuksellisia tilanteita. Eri maiden viranomaiset kertoivat samoihin ­aikoihin vakoiluoperaatioista, joita Venäjän sotilastiedustelupalvelu oli heidän mukaansa tehnyt tämän vuoden kuluessa. Operaatiot eivät ole uusi ilmiö, mutta nyt kerrotun mukaan niiden nykyinen laajuus on, samoin kuin yksityiskohtaisten tietojen kertominen julkisuuteen.Muiden muassa Hollannin, Britannian, Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin edustajat ovat kertoneet vakoilusta ja tietoverkkojen hakkeroinnista, jotka ovat useimmissa tapauksissa kohdistuneet Venäjän aiempia toimia tutkineisiin organisaatioihin.Kohteina ovat olleet niin Salisburyn hermomyrkkyiskua tutkiva kemiallisten aseiden kieltojärjestö, venäläisten urheilijoiden dopingnäytteitä keränneet järjestöt kuin myös tutkijat, jotka selvittävät malesialaisen matkustajakoneen ampumista alas Itä-Ukrainan yllä kesällä 2014.Päähenkilö tapahtumien taustalla on presidentti Vladimir Putin.Putin teki oman roolinsa sotilastiedustelun toiminnassa selväksi erikoisella ­tavalla sen jälkeen, kun Britannia syyskuussa ilmoitti selvittäneensä, että hermokaasuiskun entistä venäläisagenttia ja hänen tytärtään vastaan tekivät sotilastiedustelupalvelu GRU:n upseerit Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov.iikkoa myöhemmin Putin sanoi kameroiden edessä tietävänsä, että miehet ovat siviilejä, ja odottavansa, että he itse kertovat tarinansa.Sittemmin on vahvistunut, että Petrov ja Boširov kuitenkin todella ovat GRU:n upseereita. Putinin kommenttien merkitykseksi jäi se, että hän käytännössä ­ilmoittautui myrkkyiskun tekijöiden ja GRU:n toiminnan suojelijaksi. Miesten henkilöllisyyden vahvistuminen lännessä tuskin tuli Putinille yllätyksenä.Presidentin suojeluksessa GRU näyttää toimivan yhtenä välineenä, jolla Venäjä korostaa kykyään horjuttaa länsimaiden asialistaa. Päämäärä on sama kuin sotilasoperaatioilla Ukrainassa ja Syyriassa, mutta keinovalikoima on laajentunut, ­samoin kuin kohteiden määrä.