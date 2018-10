Pääkirjoitus

Opiskelijan ei yleensä kannata ansaita tonnia enempää kuukaudessa

hyvä esimerkki suomalaisen julkishallinnon toimintalogiikasta on, että tukien saajille ei ­läheskään aina ole tarjolla ennakolta vihjeitä oikeista ja heille edullisista toimintatavoista. Logiikka on se, että ensiksi teet valintasi ja vasta sitten katsotaan, oliko valintasi taloudellisesti fiksu.Esimerkiksi käyvät korkeakouluopiskelijat ja heidän ansaintansa opiskelun ohessa. Normaalijärjestys on, että ensiksi hankit lisätuloja ja sen jälkeen katsotaan, leikataanko opiskelijan etuuksiasi tulojesi vuoksi vai ei.Veronmaksajain keskusliitto laski asian toisinpäin. Vuoden 2018 vero- ja tuki­järjestelmän ehdoilla korkeakouluopiskelijan kannattaa tienata 800–1 000 euroa kuukaudessa. Tämän summan jälkeen ­iskee kannustinloukku: opintoraha ja yleinen asumistuki alkavat pienentyä ja verotus kiristyä.Kun nettoa näiden tulojen jälkeen kertyy kitsaammin, laskelmaan tulee uusi ulottuvuus: aika. Jos tonnin tulojen ylityksestä ei enää kerry kunnolla nettoa, opintolainaan turvautuminen voi olla ­viisaampaa kuin kannustinloukkurajan ylitys. Lainaa ottava voi nopeuttaa opiskelua, ja nopeasti opinnoistaan selviytyvä voi saada opintolainahyvityksen. Kela maksaa silloin osan opintolainasta.