Pääkirjoitus

Kiina ja Saudi-Arabia käyttävät raakaa voimaa

Ihmisten

katoaminen tuo mieleen diktatuurit, joissa vallankäytöllä ei ole mitään rajaa. Ei pitäisi olla yllättävää, että viime viikkoina on kadonnut Kiinan ja Saudi-Arabian kansalaisia. Kiinassa vallassa on Xi Jinpingin johtama kommunistipuolue diktatuurin valtuuksin. Saudi-Arabiassa on ehdoton valta yhden kuningasperheen yhdellä sukuhaaralla.Sen pitäisi yllättää enemmän, että muu maailma seuraa vieressä tumput suorina, kun Kiinan verkostot nappaavat maailmalta hallitukselle hankaliksi osoittautuneita kansalaisia ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tukahduttaa pienetkin soraäänet tasapainottaakseen varovaisia uudistuksiaan.Saudiarabialaisen taustavaikuttajan ja journalistin Jamal Khashoggin ja kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin kiinalaisen johtajan Meng Hongwein katoamisissa heidän kotimaitaan epäillään valtansa käytöstä rajojensa ulkopuolella tavalla, joka on ilmeisen laiton. Erittäin suuri ero on siinä, että Turkin viranomaiset epäilevät saudien surmanneen ja paloitelleen Khashoggin konsulaatissaan Istanbulissa.Meng sen sijaan on Kiinassa syytettynä korruptiosta. On todennäköistä, että hän useiden aiemmin kotiin siepattujen tavoin jossakin vaiheessa tunnustaa.