Työmarkkinakierros liittojen välillä jatkuu aina vain

saattoi kuvitella, että yli vuosi sitten alkanut työmarkkina­kierros olisi viime kesään mennessä ollut jo ohi. Toisin kävi.Vielä on joitakin aloja, joilta uusi työehtosopimus palkankorotuksineen puuttuu. Viime päivät julkisuudessa on enimmäkseen ollut vartiointiala. Työntekijöitä neuvotteluissa edustaa Palvelualojen ammattiliitto Pam ja työnantajia Palvelualojen työnantajat Palta.Neuvottelut ovat edenneet poikkeuksellisen nihkeästi. Vartijoiden vanha sopimus umpeutui lähes puoli vuotta sitten huhtikuun lopussa. Siitä lähtien vartiointiala on ollut sopimuksettomassa tilassa.Viime päivien neuvotteluyritys päättyi maanantai-iltana, kun Pam lopetti neuvottelut tuloksettomina. Tiistaina liitto jätti alalle lakkovaroituksen. Kolmipäiväinen lakko alkaisi kahden viikon päästä.Kuten muissakin sitkeissä työmarkkinariidoissa, neuvotteluja – tai riitelyä – käydään julkisuuden kautta. Työnantajien Palta syyttää työntekijäliittoa, että se yrittää saada vartijoille jopa kaksinkertaisia palkankorotuksia siihen nähden, mitä muilla aloilla on yleisesti sovittu. Pam luonnollisesti kiistää väitteen.Kaksivuotisella sopimuskaudella korotukset ovat yhteensä noin 3,2 prosenttia. Pieniä vaihteluja esiintyy, koska eri alojen sopimuskaudet saattavat olla kuukauden pari lyhyempiä tai pidempiä kuin tasan kaksi vuotta.lisäksi Pam käy toistakin työtaistelua, joka on luonteeltaan poliittinen eli suunnattu porvarihallitusta vastaan. Siihen työtaisteluun osallistuu ­moni muukin ammattiliitto. Työtaistelukeinoja ovat toistaiseksi olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellot, mutta järeämpiä toimia saattaa vielä olla luvassa.artiointialan lisäksi auki on vielä lennonjohtajien sopimus. Siinäkin työnantajia edustaa Palta.Edelleen meneillään oleva palkkakierros venähti niin pitkäksi, että seuraava kierros tekee jo tuloaan. Auto- ja kuljetusalan AKT:n ahtaajien työehtosopimus umpeutuu ensi tammikuun lopussa. Palkkaneuvottelut on jo aloitettu.Monilla muillakin aloilla sopimus päättyy tammikuun lopussa, jos optiovuoden palkankorotuksista ei päästä sovintoon.