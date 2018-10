Pääkirjoitus

Vantaa on houkutellut uusia asukkaita, joten nyt sen on syytä rakentaa kouluja

kasvaa nopeasti. Tämän vuoden alussa kaupungissa asui noin 223 000 ihmistä, ja ensi vuodellekin povataan yli 4 000 asukkaan lisäystä.Väestönkasvun taustalla on vilkas asuntorakentaminen varsinkin uusille alueille, kuten Kivistöön. Muuttajista suuri osa on lapsiperheitä, jotka tarvitsevat palveluja.Edellisellä valtuustokaudella kau­pungilta meni paljon rahaa kehärataan ja Kehä kolmosen peruskorjaukseen. Näitä infrahankkeita tarvittiin myös uusia asuin­alueita varten. Nyt on perustellusti koulujen ja päiväkotien vuoro.Vantaan ensi vuoden talousarviossa varaudutaan 12 uuteen päiväkotiin, joista kaksi on yksityisiä ja kuusi tilapäisiä paviljonkipäiväkoteja. Koulut ja päiväkodit nielevät rakennusrahoista 60 prosenttia.Vantaan väestönkasvusta suuri osa tulee vieraskielisestä väestöstä. Vieraskielisiä on Vantaalla jo lähes 18 prosenttia asukkaista. Kotimaisten kielten lisäksi kaupungissa puhutaan 119:ää kieltä.Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulu- ja työllistymistilanne on heikompi kuin kantasuomalaisten. Nyt kaupunki aikookin puolittaa nuorisotyöttömyyden kolmessa vuodessa ja panostaa maahanmuuttajanuorten työllistymiseen.