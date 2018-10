Pääkirjoitus

Suomi pelaa aikaa alkoholin etämyyntiä vastustaessaan

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

A lkoholi

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

unionin komissio antoi tiistaina Suomen pyytämän lausunnon lakiesityksestä, jossa kaiken alkoholin niin sanottu etämyynti kiellettäisiin selkeästi. Nykytilanne on vähintäänkin tulkinnanvarainen.Etämyynti tarkoittaa sitä, että Suomessa asuva asiakas tilaa internetin kautta alkoholia. Myyjä järjestää lastin toimituksen ja maksaa verot.Komission lausunto näyttää maallikon silmiin johdonmukaiselta ja selkeältä: alkoholin maahantuontikielto olisi EU:n perustamissopimuksen vastainen tuonnin rajoitus. Se sotisi tavaroiden vapaata liikkuvuutta vastaan.Etämyyntikiellon perustelu kansanterveydellisillä syillä ei komissiota vakuuta.Sosiaali- ja terveysministeriön asenne komission kantaan näkyy julkisesta muistiosta: ”– – lakiesityksen hyväksyminen eduskunnassa ei edellytä komission tai minkään muunkaan tahon lupaa.”Suomi esiintyy mielellään EU:n mallioppilaana, joka pitää johdonmukaisesti kiinni siitä, mitä unionissa on sovittu ja päätetty. Samalla Suomi on katsonut moittivasti niitä maita, jotka eivät niin tunnontarkasti pane EU:n säännöksiä toimeen. Alkoholin etämyynnistä näyttäisi tulevan poikkeus Suomen käytökseen.on Suomessa herkkä asia. Liiallisen alkoholinkäytön sosiaali- ja terveyshaitat on todistettu. Haitat eivät kuitenkaan jakaudu tasan, ja ne tuskin painottuvat niihin, jotka harrastavat eurooppalaisista nettikaupoista ostamista. Siksi kiellon perustelu terveyssyillä ontuu.Ennen pitkää Suomi voi joutua taipumaan etämyynnissä EU:n säännöksiin. Unionin prosessit ovat kuitenkin tunnetusti hitaita. EU-tuomioistuimen lopullinen päätös voi viedä vuosia.Sillä aikaa suomalaiset viininharrastajat ja internetissä toimivat eurooppalaiset viinikauppiaat joutuvat elämään välitilassa ilman oikeuden tulkintaa siitä, mikä on sallittua ja mikä ei.Osa eurooppalaisista viinin nettikauppiaista on jo lopettanut toimitukset Suomeen, koska kaupankäynnistä on Suomen päässä tehty käytännössä niin hankalaa. Etämyyntiä vastustavat viranomaiset ovat siis saavuttaneet ainakin osan tavoitteistaan.