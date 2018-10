Pääkirjoitus

Danske Bankista paljastui miljardien kupru, mutta protestit puuttuvat

Pari vuotta sitten

pankkijätti Nordea jäi kiinni siitä, että se oli tarjonnut muutamille asiakkailleen – myös Pohjoismaissa – mahdollisuutta siirtää varojaan veroparatiisien suojaan. Nordean teot paljastuivat niin sanotuista Panaman papereista.Nordean toimista nousi äläkkä. Pankkia vastaan suunnattiin monenlaisia protesteja. Suomessa muutamat ammatti­liitot vaihtoivat pankkia. Samoin teki joukko kuluttajia.Ruotsissa meteli oli paljon voimakkaampi ja pankin vaihtajia oli enemmän. Tanskassa protesti Nordeaa vastaan ­levisi kaupunkeihin, jotka alkoivat sommitella uusia pankkiasiakkuussuhteita.Nordea sai hitaasti oikenevan lommon maineeseensa. Tuoreessa luottamusta ja mainetta selvittävässä T-Median mittauksessa Nordea on jatkanut matkaansa alaspäin. Vuonna 2016 sijoitus romahti Panaman paperien nostattamassa kohussa.Tanskalainen Danske Bank on jäänyt nyt kiinni rahanpesusta. Pankin väitetään pesseen miljardien eurojen arvosta rahaa, joka on tullut hämäristä lähteistä, enimmäkseen Venäjältä.Mutta missä ovat protestit Danskea vastaan, mainehaitta ja pankista pakenevat? Tanskalaispankin tekoset ovat Nordean veroparatiisikohuun verrattuna ainakin rahalla mitaten valtavan paljon vakavampia.Eikä Danske ei ole Nordeaa parempi myöskään, jos moraalin puutetta mittaa tekojen tahallisuuden asteella. Dansken ylintä johtajistoa varoitettiin moneen kertaan hämäristä rahavirroista, mutta pankkipomot eivät puuttuneet asioihin.eroa selittämään jää muutamia tekijöitä. Yksi syy on se, että Nordean moraalin puutteesta hyötyneitä elää keskuudessamme ja Dansken pesulapalvelusta hyötyneet ovat jossain idässä. Toinen selitys on ehkä se, että Nordean omistajien joukossa on henkilö, joka ärsyttää monia – erityisesti Ruotsissa.Myös journalismilla on osansa. Panaman paperien paljastuksiin panostettiin muutamissa tiedotusvälineissä ennakolta paljon, joten ne oli myös ajettava isosti läpi, vaikka ainakin Pohjoismaiden osalta rötöksiä jäi haaviin niukasti. Danskesta saatiin uutinen vähemmin ponnistuksin.