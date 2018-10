Pääkirjoitus

Saudi-Arabia ei piittaa jemeniläisten kärsimyksestä

neljä vuotta jatkunut Jemenin sisällissota nousee harvoin uutis­otsikoihin. Maassa on kuitenkin YK:n arvioiden mukaan meneillään maailman pahin humanitaarinen katastrofi.Nälänhätä uhkaa noin kahdeksaa miljoonaa maan 28 miljoonasta asukkaasta. Tilanne voi pahentua jo lähiaikoina, jos Saudi-Arabian johtaman liittouman joukot onnistuvat valtaamaan huthikapinallisten hallussa olevan Hodeidan kaupungin maan länsirannikolla. Kansainvälinen ruoka-apu on kulkenut maahan juuri Hodeidan kautta.Jemen on esimerkki siitä, kuinka pieni ja köyhä maa voi ajautua suurvaltapolitiikan veriseksi näyttämöksi. Sisällissota alkoi, kun shiiamuslimeihin lukeutuvat huthikapinalliset syrjäyttivät sunnimuslimeihin kuuluvan presidentti Abd Rabbu Mansur Hadin vuonna 2014.Konfliktin juuret ulottuvat sunnien ja shiiojen epäluottamukseen maan yhdistymisestä alkaen 1990-luvulla.Saudi-Arabian johtama sunnienemmistöisten maiden liittouma lähti sotimaan huthien kukistamiseksi ja Hadin vallan palauttamiseksi. Irania taas syytetään huthien aseistamisesta, mutta Iran kiistää osallisuutensa.Jemenistä on tullut yksi alueen sunni- ja shiiavaltioiden keskinäisen valtataistelun näyttämöistä. Samalla konfliktia ruokkii alueen keskeinen sijainti rikkaille öljyvaltioille tärkeiden kuljetusreittien varrella. Saudi-Arabia haluaisi rakentaa öljyputken Jemenin läpi Arabianmerelle. Arabiemiraatit taas haluaa varmistaa, että merireitti Jemenin eteläpuolella olevan kapean salmen läpi Punaisellemerelle pysyy avoinna.on arvosteltu siitä, että ne antavat sodan jatkua. Yhdysvallat, Britannia ja Ranska ovat antaneet logistista ja tiedusteluapua Saudi-Arabian liittoumalle. Liittoumassa taisteleva Arabiemiraatit on käyttänyt sodassa myös Suomesta ostettuja panssariajoneuvoja.Saudi-Arabiaa arvosteltiin jo viime vuonna siitä, että se käyttää ihmisten nälkiinnyttämistä sodankäynnin välineenä. Humanitaarinen katastrofi saa näillä näkymin jatkua, sillä YK:n vetämä kolmas rauhanneuvottelukierros päättyi umpikujaan syyskuussa.