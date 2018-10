Pääkirjoitus

Suuripäästöisten autojen hinta nousi veromuutoksen takia syyskuussa, joten suomalaiset kiirehtivät ostamaan ni

Tuoreissa

kaupan myyntiluvuissa on erikoinen piikki. Autokaupan myynti kasvoi elokuussa yli kahdeksan prosenttia.Mikään muu kaupan ala ei pystynyt Tilastokeskuksen seurannassa läheskään samaan. Koko kaupan myynti kasvoi elokuussa 4,5 prosenttia vuodesta 2017.Autoalan tiedotuskeskus kertoi aiemmin, että elokuu oli poikkeuksellisen ­vilkas alalla ja syyskuu poikkeuksellisen hiljainen. Kesko kertoi perjantaina, että autokaupan myynti putosi syyskuussa kolmanneksen.Selitys autokaupan jättiharppaukseen elokuussa oli veromuutos. Syyskuun alusta alkaen Suomessa myytäviin autoihin on sovellettu uutta verotusmallia, joka korottaa suuripäästöisten autojen hintoja ja pyrkii näin ohjaamaan suomalaisia ostamaan pienipäästöisiä kulkuvälineitä.Yritys ohjata ihmisiä ilmastotekoihin ei tilastojen mukaan mennyt ihan putkeen: aika moni osti kiireellä elokuussa auton, jonka oletti kuuluvan syyskuussa kallistuvien suuripäästöisten autojen ryhmään.Hinta on hyvä keino ohjata ihmisiä oikeaan ratkaisuun. Mutta kuten taloustiede tietää: kuluttaja optimoi omaa etuaan, jos se on mahdollista. Ohjausvaikutus olisi ollut suurempi, jos hintamuutokset olisivat tulleet yllättäen ja yön pimeydessä.