tulee ensi keskiviikkona kiinnostava vieras. Presidentti Sauli Niinistö isännöi silloin Kazakstanin presidenttiä Nursultan Nazarbajevia.Kazakstan saa toistuvasti moitteita ihmisoikeusjärjestöiltä, vaikka tilanne ei ole yhtä huono kuin monessa muussa Keski-Aasian maassa. Nazarbajev, 78, on hallinnut maata Neuvostoliiton loppuvuosista saakka, eikä valtapuolue ole kokenut vaaleissa yllätyksiä. Kansalaisyhteiskunnalla ja ihmisoikeusaktiiveilla on sen sijaan ollut tiukempaa.Maan tekee kuitenkin kiinnostavaksi sen maantieteellinen asema. Kazakstan on pinta-alaltaan maailman kymmenen suurimman valtion joukossa. Se ulottuu Euroopasta Volga-joen tienoilta lähelle Mongoliaa. Osa maasta on käytännössä Siperiaa, osa Keski-Aasian aavikkoa.Vaikka asukkaita on noin 18 miljoonaa, iso maa on harvaan asuttu. Vieressä ovat suuret naapurit Venäjä ja Kiina. Venäjä pitää entistä neuvostotasavaltaa ja nykyistä Ivy-maata Kazakstania perheeseen kuuluvana. Kiinan sormi taas osuu maan kohdalle, kun pitää suunnitella rautatie- ja maantieyhteyksiä Eurooppaan.Yhdysvallat tarvitsee Kazakstanin aluetta Afganistanin-operaationsa tueksi. Kazakstan on myös maailman suurimpia uraanin tuottajia ja siksi tärkeä.poliitikot ovat maailmalla tottuneet vastaamaan kysymyksiin siitä, millaista on asua Venäjän naapurissa. Kazakstanin asema on vielä monimutkaisempi, koska sen täytyy tasapainoilla moneen suuntaan.Nazarbajev on vuosikymmenten ajan seurannut suurvaltojen toimia. Hänellä on paljon yhteyksiä, ja hän on pyrkinyt löytämään maalleen roolia myös Ukrainaan ja Syyriaan liittyvien kriisien ratkaisemisessa.Suomalaisille on hyödyllistä kuulla politiikan konkarin arvioita ja verrata käsityksiä kansainvälisistä kysymyksistä. Kyse on poliittisesta johtajasta, jonka Venäjän-tuntemus on poikkeuksellisen syvää ja pitkäaikaista ja joka katsoo Kiinaa naapurimaan näkökulmasta.Suomesta vieras voisi oppia, miten valta on katkolla ja tarvittaessa vaihtuu vapaissa vaaleissa. Kazakstanissa vallanvaihto on edessä, ja kansan tyytymättömyys on viime aikoina kasvanut.