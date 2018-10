Pääkirjoitus

Vihreiden kannatus hiipuu

Vihreiden

kannatus jatkaa laskuaan ja Sdp:n kannatus nousuaan. Siinä tiivistetysti uusimman HS-gallupin tulos. Myös perussuomalaisten kannatus on nousussa.Pääoppositiopuolue Sdp:n kannatus on ollut nousujohteinen koko tämän vuoden. Tämän vuoden alusta tuli voimaan työttömyysturvan niin sanottu aktiivimalli, joka on ollut työttömien keskuudessa epäsuosittu.Juha Sipilän (kesk) johtama porvarihallitus on jatkanut palkansaajien keskuudessa epäsuosittuja uudistuksia sen jälkeenkin. Tänään tiistaina eduskunnassa keskustellaan hallituksen työllisyyspolitiikkaa koskevasta tiedonannosta. Sen päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.Vihreiden kannatuksen hupeneminen johtuu puhtaasti puolueen sisäsyntyisistä ongelmista. Korkeimmillaan puolueen kannatus oli aika tarkkaan vuosi sitten. Kannatus huiteli parhaimmillaan 17,5 prosentissa. Lukemasta on huvennut jo 5,5 prosenttiyksikköä.Viimeisen kuukauden aikana vihreiden kannatuksesta on kadonnut melkein prosenttiyksikkö. Syy lienee puheenjohtaja Touko Aallon sairausloma. Aallon julkisuuskuva ei tosin ole ollut enää moneen kuukauteen asiapainotteinen.