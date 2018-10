Pääkirjoitus

Saudien varaan rakennettu Lähi-itä on hatara korttitalo

sen sanoi julki Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. ”Minusta kuulosti, että ehkä tappajat olivat roistoja (rogue killers) – kuka tietää”, Trump kertoi toimittajille maanantaina keskusteltuaan Saudi-Arabian kuninkaan Salmanin kanssa puhelimessa saudiarabialaisen toimittajan ja taustavaikuttajan Jamal Khashoggin katoamisesta ja väitetystä murhasta.Siihen asti saudijohto oli tiukasti kiistänyt Turkin tiedustelulähteiden väitteet, että avioliittoon tarvittavia dokumentteja Saudi-Arabian konsulaatista Istanbulissa hakenut Khashoggi olisi sisään päästyään murhattu ja paloiteltu.Nyt Riadista ryhdyttiin vuotamaan uutta versiota, jonka mukaan kyseessä olisi ollut eräänlainen vahinko. Version mukaan Khashoggia kuulustellut tiedustelu-upseeri lopuksi murhasi hänet liiallisessa innossaan olla mieliksi kruununprinssi Mohammed bin-Salmanille.Ani harva uskoi Saudi-Arabian alku­peräistä väitettä, jonka mukaan Khashoggi olisi lähtenyt omin jaloin konsulaatista. Uusi versio ei ole paljon uskottavampi, mutta se saattaa riittää Trumpille.Saudien oikeuden nimissä harjoittamalle raa’alle väkivallalle on reaalipolitiikan varjolla ummistettu aiemmin silmiä Suomea myöten, mutta Khashoggin ilmeinen paloittelumurha on muodostumassa julkeudessaan ja raakalaismaisuudessaan ylitsepääsemättömäksi esteeksi normaalille vaikenemiselle.kyse on erityisen suuresta ongelmasta, koska tapauksessa katseet kääntyvät kruununprinssi Mohammediin. Hän on yksi kulmakivistä Trumpin Lähi-idän-politiikakseen kokoamalle rakennelmalle, jonka tavoitteena on Iranin-vastainen rintama. Sen avainhenkilöitä ovat Mohammed ja Trumpin vävy Jared Kushner.Tästä eteenpäin Khashoggin murhalle haetaan kuumeisesti selitystä, joka ei johtaisi rankaiseviin pakotteisiin saudihallitusta vastaan. Venäjälle ja Kiinalle murha ei näytä olevan erityinen ongelma, joten kyse on lännen reaktioista.Paljon riippuu siitä, haluaako Turkki selvittää alueellaan tapahtuneen törkeän rikoksen vai laimeneeko tutkintainto mahdollisuuksiin saada saudeilta Turkin talouden kaipaamia edullisia luottoja.