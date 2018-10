Pääkirjoitus

Alexander Stubbin valtti on suljettu lippuäänestys

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

W eberin

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Euroopan kansanpuolueen (EPP) jäsenet päättävät ehdokkaastaan EU-komission johtoon, Euroopan investointi­pankin varapääjohtajan Alexander Stubbin valtti on suljettu lippu­äänestys.EPP:n alle ryhmittyneet maltilliseen oikeistoon sijoittuvat puolueet kokoon­tuvat marraskuun alussa Helsinkiin päättämään niin sanotusta kärkiehdokkaastaan. Eurooppalaiset puolueryhmittymät valitsevat keskuudestaan yhden nimen, jota ne tarjoavat seuraavan EU-komission puheenjohtajaksi.EPP tekee valinnan kahden ehdokkaan välillä. Toinen on saksalainen, EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, ja toinen Stubb. Jos kaksikon uraa ja saavutuksia vertaa, Stubb on ylivoimainen. Hän on entinen EU-parlamentaarikko, kansanedustaja, valtiovarainministeri, ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri ja pääministeri. Weberin ansioluettelossa on valiokuntajäsenyyksiä europarlamentissa ja EPP-ryhmän puheenjohtajuus.Stubb voittaa myös, jos arvioi, millaisia linjauksia EU tarvitsee: avoimuutta ja nationalismin vastaisuutta sekä demokratian ja sananvapauden puolustamista. Tuoreen eurobarometrin mukaan tällaisille näkemyksille on eurooppalaisten mielestä kannatustakin. Kyselyssä unionille tarjottiin aika yleisesti toimia, joita jäsenmaiden on yksin vaikea hoitaa. Ilmastonmuutoksen vastustamista ja ihmisoikeuksien yleistä puolustamista pidettiin unionin tehtävistä tärkeimpinä.linjoja on vähän vaikea arvioida, sillä hän ei niitä paljon esittele. Tämä johtuu siitä, että Weber ei hankkisi voittoaan omilla henkilökohtaisilla avuillaan tai linjauksillaan vaan hänen tukijoukkojensa vallalla ratsastamalla. Tuen hän on saanut syntymällä Saksaan, olemalla varovainen – esimerkiksi Unkarin ja Puolan demokratian tilasta keskusteltaessa – ja istumalla EPP:ssa asemassa, joka tekee mahdolliseksi hankkia itselle tukea lehmänkaupoilla.Mutta suljetussa lippuäänestyksessä ennalta sovitut, kansallisten puolueiden päätökset ehdokkaasta voivat vaihtua henkilökohtaisiin valintoihin, protesteihin sekä maakohtaisiin sympatioihin ja antipatioihin. Se on Stubbin hetki.