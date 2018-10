Pääkirjoitus

Janitskin sai kovan tuomion

Helsingin käräjäoikeus

langetti torstaina MV-lehden perustajalle Ilja Janitskinille vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottoman vankeus­tuomion kuudestatoista eri rikoksesta. Tuomio oli kovempi kuin syyttäjän vaatimus. Janitskin sai tuomion muun muassa kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta.Käräjäoikeus antoi myös ehdollisen vankeustuomion Johan Bäckmanille Ylen toimittajaan Jessikka Aroon kohdistuneesta törkeästä kunnianloukkauksesta, yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen sekä vainoamisesta.Kyseessä on hyvin poikkeuksellinen rikoskokonaisuus. Jutussa oli lukuisia asianomistajia, joista MV-lehti on oikeuden mukaan julkaissut loukkaavia ja rasistisia kirjoituksia. Kirjoituksissa on ollut valheellista tietoa, halventavia vihjauksia sekä henkilöiden yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita.Motiivina teoille on oikeuden päätöksen mukaan ollut henkilöiden maineen tuhoaminen ja ammattitaidon kyseenalaistaminen julkisuudessa. Toiminta on ollut erittäin vahingollista uhreille. Oikeuden mukaan toimintaa ei voi perustella sananvapaudella. Ratkaisu tekee selväksi, että sananvapauteen vetoamalla ei voi julkaista mitä tahansa.