Pääkirjoitus

On jo aika laittaa uskomushoidot lailla kuriin

Perhe- ja peruspalveluministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

P

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Annika Saarikko (kesk) on laittanut vireille tärkeän lakihankkeen, joka antaisi vihdoin riittävät keinot valvoa ja rajoittaa niin sanottuja uskomushoitoja. Tällaiselle lainsäädännölle on ollut tarvetta jo pitkään, mutta valitettavasti lakihanke jää seuraavan hallituksen päätettäväksi.Suomessa on markkinoitu esimerkiksi hopeavettä sairauksien hoitoon ja ravintolisänä, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on varoittanut aineen vaaroista. Jo muutama ruokalusikallinen hopeavettä päivässä voi johtaa myrkytykseen. Mikrobeja tuhoavaa hopeavettä käytetään veden puhdistukseen. Tällaista puhdistusainetta ei ole tarkoitettu otettavaksi suun kautta, eikä sitä pitäisi käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin.Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä lääkemarkkinoita valvova Fimea ovat puuttuneet hopeaveden markkinointiin, mutta lainsäädännön puuttuessa virheelliset väittämät eivät ole poistuneet esimerkiksi kaikilta nettisivustoilta. Ruotsin Läkemedelsverket on kieltänyt hopean markkinoinnin sisäisesti nautittavaksi.Uskomushoitojen suurimpia riskejä on lääketieteellisen hoidon viivästyminen, jolloin sairaus pahenee ja potilas vahingoittuu. Nykyinen lainsäädäntö ei auta vahinkojen ehkäisyssä.Rikoslakia voidaan soveltaa vasta siinä vaiheessa, kun potilas on jo saanut vaurion tai menehtynyt. Erityisen haavoittuvia ovat lapset, joiden vanhemmat lankeavat virheelliseen tietoon uskomushoidoista.uoskarilaiksikin kutsuttua lakiesitystä valmisteltiin jo Matti Vanhasen (kesk) toisen hallituksen aikana kymmenen vuotta sitten, mutta ministeri Paula Risikon (kok) myötämielisyydestä huolimatta laki ei edennyt. Sen jälkeen ministerit ovat vedonneet siihen, että sote-uudistuksen valmistelu vie kaiken ajan.Osa uskomushoidoista on vaarattomia, ja niillä voi olla esimerkiksi plasebovaikutus joihinkin oireisiin. Niitä ei kuitenkaan pidä verrata lääketieteeseen, joka on ainoa tutkitusti pätevä keino hoitaa sairauksia. Ihmisen terveydelle ja hengelle vaaralliset uskomushoidot pitäisi kieltää lailla, kuten Ruotsissa on jo tehty.