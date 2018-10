Pääkirjoitus

Tarkkakorvainen naapuri

Kazakstanin

presidentti Nursultan Nazarbajev ei välttämättä aina puhu totta maansa ihmisoikeustilanteesta, joka on hyvä vain verrattuna naapurimaihin. Vanhaa valtiomiestä kannattaa kuitenkin kuunnella. Hän johtaa maata, joka on Suomen tavoin Venäjän rajanaapuri. Kazakstaniin verrattuna Suomen geopoliittinen asema on vaivaton.Sitä ei tarkkaan tiedetä, mitä Nazarbajev sanoi Venäjästä presidentti Sauli Niinistölle vieraillessaan Helsingissä keskiviikkona, mutta se tiedetään, mitä hän sanoi tammikuussa 2009 Yhdysvaltojen asevoimien keskialueen esikunnan komentajalle David Petraeukselle. Wikileaksin vuotaman yhdysvaltalaisen, salaiseksi luokitellun diplomaattisähkeen mukaan Nazarbajev varoitti, että Venäjälle kasvojen säilyttäminen oli kaikki kaikessa, ja maan ylpeyttä oli sen omasta mielestä loukattu. Nazarbajev viittasi edellisvuoden lyhyeen sotaan Venäjän ja Georgian välillä ja tarjoutui auttamaan, mikäli Yhdysvalloilla oli hyviä ideoita.Varoitus muistui mieleen viimeistään, kun Venäjä käynnisti voimatoimet Ukrainaa vastaan keväällä 2014.Vajaat 30 vuotta valtaa Venäjän ja Kiinan välissä voi tehdä presidentistä vainoharhaisen, mutta myös tarkkakorvaisen.