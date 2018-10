Pääkirjoitus

Eurooppa ja Aasia eivät ole kuin yhtä suurta perhettä

Presidentti

E

Donald Trumpin valitsema Yhdysvaltojen yksipuoliseen etuun keskittyvä politiikka ajaa Eurooppaa ja Aasiaa yhteen, mutta mannertenväliseltä yhteistyöltä ei pidä odottaa liikoja.Yhteistyön rajat näkyivät, kun EU:n sekä Norjan ja Sveitsin johtajat järjestivät huippukokouksen yhdessä 21 Aasian maan johtajien kanssa Brysselissä torstaina ja perjantaina.Osallistujalista oli näyttävä. Paikalla olivat muiden joukossa Kiinan, Venäjän ja Japanin pääministerit. Suomea edusti pääministeri Juha Sipilä (kesk).Kokouksessa korostettiin korkeimmalla tasolla sitoutumista kansainväliseen kauppajärjestelmään ja monenkeskiseen yhteistyöhön tilanteessa, jossa Trump haastaa molempia. Saksan liittokansleri Angela Merkel painotti, että osallistujamaiden osuus koko maailman bruttokansantuotteesta on kaksi kolmasosaa.EU:n ja Aasian maiden vuonna 1996 käynnistämä säännöllisten huippukokousten sarja Asem vaikuttaa EU:n kannalta näissä oloissa erittäin hyvältä foorumilta kasvattaa Euroopan ulkopoliittista painoarvoa, joka on paljon vähäisempi kuin Euroopan taloudellinen merkitys.Lopuksi kokouksessa esitettiin odotetut kannanotot ja vahvistettiin EU:n vapaakauppasopimukset Vietnamin ja Singaporen kanssa. Ulkopolitiikkakin oli esillä. Osallistujamaat vahvistivat tukensa Iranin ydinohjelman kansainväliselle valvontasopimukselle ja Pohjois-Korean ydinaseriisunnalle.rot tulivat kuitenkin vastaan, kun EU ryhtyi perumaan tullittoman kaupan etuja Kambodžalta, jonka johtaja Hun Sen rakentelee diktatuuria Kiinan avokätisellä tuella.Ihmisoikeudet ja oikeusvaltioiden arvot eivät ole Asemin asialistalla, mutta ne ovat kiinteä osa EU:n kansainvälistä profiilia. Lisäksi Kiina on EU:lle sekä tärkeä kauppakumppani että omaa valtaansa kovaotteisesti kasvattava haastaja.EU:n ja Aasian yhteistyön tiivistäminen ei muuta sitä, että Trumpin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta EU:n ja Yhdysvaltojen siteet ovat laajat ja syvät eikä yhteistyö Kiinan ja muiden Aasian maiden kanssa korvaa niitä.