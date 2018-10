Pääkirjoitus

Apua Itämeren lohikannalle

Euroopan unionin

jäsenmaat sopivat tällä viikolla toimista, joilla pyritään elvyttämään Itämeren lohikantaa. Jäsenmaiden maatalousministerien kokouksessa Brysselissä päätettiin Itämeren kalastuskiintiöistä ensi vuodelle.Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) pitää historiallisena ratkaisua, joka kitkee laajamittaista lohen salakalastusta. Ongelmana ovat olleet puolalaiset kalastajat, jotka ovat raportoineet lohisaaliinsa meritaimeniksi. Viime vuonna noin 30 000 lohta kirjattiin meritaimeniksi. Huijaamisen pitäisi ainakin vähentyä, sillä EU kieltää meritaimenen kalastuksen avomerellä kokonaan. Samalla jäsenmaat lisäävät valvontaa, mihin Suomikin on sitoutunut.Valvonta onkin keskeistä, ja sen onnistumista voi tietysti epäillä. Kalastuskiintiöillä on kuitenkin ollut jo aiemmin ratkaiseva merkitys lohikannan elpymiseen. Muutokset näkyvät erityisesti Tornionjoella, joka on maailman suurin lohen kutujoki.1980-luvun hurjimpina ylikalastuksen vuosina Tornionjoessa tavattiin vain 1 000–2 000 kutulohta vuodessa. Tänä vuonna Tornionjokeen on noussut arviolta yli 46 000 lohta. Liikakalastuksen lisäksi lohikantaa ovat verottaneet taudit.