Pääkirjoitus

Kun muista ei ole vastusta, pienikin kannatus riittää

Ranskan

presidentti Emmanuel Macron on nyt johtanut maataan puolitoista vuotta. Ranskalaisten ensilempi on kadonnut, ja Macronin suosio on romahtanut. Tiedustelujen mukaan häntä tukee enää kolmasosa ranskalaisista.Olennaista on se, mihin suosion lasku johtaa. Macronin edeltäjien – François Hollanden ja Nicolas Sarkozyn – suosio laski aivan yhtä nopeasti valinnan jälkeen. Hollande ja Sarkozy alkoivat sovittaa tekojaan ja puheitaan mielipidemittauksiin: he tulivat varovaisiksi. Ranskan talouden ja työmarkkinoiden vaatimat uudistukset jäivät puolitiehen.Macron on puskenut sen sijaan eteenpäin ja vienyt uudistuksia läpi. Macronin valtti on, että haastajia on tällä kertaa vähän, sillä poliittinen johtajuus Ranskassa on hajonnut hänen ympäriltään.Äärioikeistolaisen Rassemblement Nationalin (entisen Front Nationalin) johtaja Marine Le Pen kärähti taloussotkuista, ja hänet on määrätty mielentilatutkimukseen Isis-propagandan levittämisestä. Puolue on keskittynyt eurovaaleihin ja jättänyt Macronin talouspolitiikan rauhaan. Tämä näyttää kannattavan, sillä Rassemblement National ja Macronin puolue LREM ovat lähes tasoissa eurovaalien kannatusmittauksissa. Työnjako sopii myös Macronille, sillä seuraavien vaalien alla hänen mahdollisuuksiaan uudelle kaudelle mitataan sen mukaisesti, ovatko uudistukset johtaneet talouskasvun, työllisyyden ja tulojen kasvuun.acronin vasemmalla puolella on enemmän kiinnostusta talous- ja työmarkkinakysymyksiin. Mutta kykyä on vähemmän kuin tahtoa.Sosialistit ovat edelleen pirstaleina. Johtajuus, uskottavuus ja idea puuttuvat. Presidentinvaaleissa hyvän äänisaaliin kerännyt populistivasemmistolainen Jean-Luc Mélenchon on pitänyt kovaa älämölöä Macronia vastaan ja syyttänyt tätä rikkaiden presidentiksi. Mélenchon koki iskun viime viikolla, kun poliisi teki ratsian hänen puolueensa La France Insoumisen päämajaan ja Mélenchonin kotiin. Puoluetta epäillään rikoksista vaalikampanjarahoituksessa.Tällaisessa tilanteessa Macronin keräämä 30 prosentin kannatus on paljon.