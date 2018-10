Pääkirjoitus

Kiina valitsee kasvun

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n

tuoreimman raportin julkistamisen jälkeen eri puolilla maailmaa on käyty keskustelua muun muassa siitä, missä päästöjä pitäisi oikeastaan vähentää. Tämä vääntö kulminoituu väitteeseen, että meidän ei kannata tehdä suurempia päästövähennyksiä, koska muualla päästöt ovat kuitenkin suurempia.Kiinalla ei pitäisi olla mitään mahdollisuutta selittää asiaa näin. Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suuret kuin EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlasketut päästöt.Jos demokratiassa on vaikea tehdä tarvittavia päätöksiä ja tulla uudelleen valituksi, niin on yksipuoluejärjestelmässäkin hankaluutensa. Kiinan kommunistinen puolue uskoo, että vain kova talouskasvu pitää kansan tyytyväisenä.Kiinan kasvuvauhti näyttää hidastuvan. Bruttokansantuote kasvaa edelleen yli kuuden prosentin vauhtia, mutta suunta on alaspäin. Kiinalaiset bkt-mittaukset ovat epäluotettavia, eli vauhdin hidastuminen voi olla virallisia lukemia voimakkaampaakin.Tuoreiden tietojen mukaan Kiinan päättäjät vastaavat kehitykseen pehmentämällä niitä tavoitteita, joilla oli tarkoitus vähentää teollisuuden, rakentamisen ja asuntojen lämmittämisen päästöjä.