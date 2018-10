Pääkirjoitus

Nyt lakot alkavat näkyä lapsiperheiden arjessa

Hallituksen

ja ay-liikkeen välinen kiista on edennyt vaiheeseen, jossa se alkaa näkyä ja tuntua tavallisten ihmisten ja etenkin lapsiperheiden arjessa. Monelle koululaiselle on eilen ja tänään pakattu eväät reppuun, kun Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) kaksipäi­väinen lakko vaikeuttaa muun muassa koulujen ja päiväkotien ruokahuoltoa.JHL:n lakon hyvä puoli on se, että se tekee näkyväksi julkiset palvelut – työt, jotka muuten koettaisiin itsestään selvinä. Esimerkiksi kouluruokailun ontuessa voi muistua mieleen, että muissa maissa vastaavaa ei ole ja että täälläkin palvelun hoitamiseen tarvitaan ihminen.Kun julkinen sektori tai muut palvelu­alat menevät lakkoon, vaikutukset näkyvät laajemmalle kuin vaikkapa sahojen lakoissa. Tosin sahoillakin on luvassa lakkoja myöhemmin tällä viikolla.Julkisen sektorin lakkojen kärsijöiksi joutuvat väkisin ne, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa lakon syihin, oli sitten kyse poliittisista lakoista kuten nyt tai työehtoneuvotteluihin liittyvistä lakoista, jotka ovat se tavanomaisempi käytäntö. Tosin poliittisissa lakoissa sijaiskärsijänä on aina sivullinen, jos ei palvelun käyttäjä, niin sitten yksityinen työnantaja.Julkisen sektorin alat ovat enimmäkseen naisvaltaisia. Niillä aloilla henkinen kynnys lakkoihin saattaa olla korkea juuri siksi, että niiden vaikutukset näkyvät niin monen arjessa.teetti viikonloppuna Taloustutkimuksella kyselyn poliittisten lakkojen hyväksyttävyydestä. Tulos oli, että poliittiset lakot jakavat voimakkaasti kansan osapuilleen kahtia: joka toinen hyväksyy poliittiset lakot, kaksi viidestä ei hyväksy.Lakon hyväksyjiä on keskimääräistä enemmän vasemmistoliiton, Sdp:n ja vihreiden kannattajissa, kun taas kokoomuksen ja keskustan kannattajat eivät tässä yhteydessä lakkoilua hyväksy.Hallitusta vastaan suunnatuilla lakoilla on ainakin vielä puolen kansan tuki. Tuki voi pikkuhiljaa huveta, jos lakot edelleen vaikeuttavat tavallisten ihmisten arkea.Pattitilanteesta pitäisikin löytää kun­niallinen ulospääsy. Ratkaisun keskiössä näkyisi olevan pienten yritysten työllistämiskynnyksen alentaminen.