Museot vetävät nyt ennätysmäärin yleisöä, ja yksi syy siihen on museokortti

lopussa avatusta Amos Rexin taidemuseosta on tullut niin suosittu, että museoon jonotetaan edelleen joka päivä.Museota johtavat toki toivoivat etukäteen, että japanilaisen Teamlab-kollektiivin videoinstallaatiot houkuttelisivat mahdollisimman paljon kävijöitä. He eivät kuitenkaan osanneet odottaa näin valtavaa suosiota. Viime perjantaihin mennessä museossa oli käynyt jo 100 000 ihmistä.Museoilla menee muutenkin hyvin. Pitkiä jonoja on nähty esimerkiksi Ate­neumin edessä, kun tarjolla on ollut vaikkapa Helene Schjerfbeckin taidetta.Yksi taustatekijä museoiden kasvaneeseen suosioon on museokortti, jollaisen on hankkinut jo 185 000 suomalaista. Vuoden voimassa oleva 68 euron hintainen museokortti on pääsylippu kaikkiaan 280 museoon eri puolilla maata.Museokortti on nerokas keksintö, sillä se madaltaa kynnystä poiketa myös sellaisissa näyttelyissä, joihin ei muuten tulisi lähdettyä. Viime vuonna museoissa kirjattiinkin kaikkien aikojen kävijäennätys, yhteensä yli seitsemän miljoonaa käyntiä.Kunnianhimoisilla näyttelyillään Helsingin keskustan museot ruokkivat jatkossakin myös toistensa kävijämääriä.