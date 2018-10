Pääkirjoitus

Siirtolaiskaravaani pakenee kurjistumista ja väkivaltaa

Eurooppalaisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T rump

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on vaikeuksia sopivan sävellajin löytämisessä, kun keskustelun aiheena on Yhdys­valtojen presidentin Donald Trumpin vaatimus siirtolaisten pysäyttämisestä ja muurin rakentamisesta Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle. Samaan aikaan EU-maat ovat pystyttäneet omia esteitään Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille ja pakolaisille. Muurin korvaa Välimeri.Molemmissa tapauksissa tarve pitää siirtolaisuus hallinnassa on lisännyt pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tielle nousevia esteitä. Maahanmuutto on myös keskeinen politiikan teema molemmilla puolilla Atlanttia.Yhdysvalloissa maahanmuuton teema korostui, kun Trump leimasi vaalikampanjassaan vuonna 2016 etelästä ­tulevat siirtolaiset rikollisiksi ja raiskaajiksi. Maahanmuutto muslimimaista oli Trumpin mukaan terroristiuhka.Nyt Trump on nostanut laittoman siirtolaisuuden estämisen jälleen yhdeksi pääteemakseen, ja tällä kertaa hän yhdistää väitteet raiskaajista pelkoon terroristeista. Trumpin mukaan näitä molempia on tuhansien siirtolaisten karavaanissa, joka etenee hitaasti Meksikon läpi kohti Yhdysvaltojen rajaa.Kummankaan rikollistyypin läsnäolosta karavaanissa ei ole mitään näyttöä. Todisteita ei kuitenkaan tarvita, jotta viesti vaikuttaisi Yhdysvalloissa kahden viikon kuluttua eli marraskuun 6. päivänä järjestettävissä vaaleissa.on valinnut laittoman maahanmuuton teemaksi, jolla republikaanien edustajat voivat lisätä kannatustaan kilpaillessaan muiden muassa kuvernöörien, senaattoreiden ja ennen kaikkea edustajain­huoneen jäsenten paikoista. Menetelmä voi toimia suhteellisen varakkaissa ja valkoisissa vaalipiireissä, joissa ei erityisesti pidetä Trumpista mutta pelätään maahanmuuttoa.Suuri ero Trumpin ja EU:n siirtolais­linjausten välillä on se, että Trump uhkaa siirtolaisten alkuperä- ja läpikulkumaita kehitysavun lopettamisella, ellei karavaania pysäytetä.Karavaanit voisi pysäyttää vähentämällä väkivaltaa ja kurjuutta Keski-Amerikan maissa, ja siinä Yhdysvalloilla voisi olla merkittävä rakentava rooli.