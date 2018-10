Pääkirjoitus

Suomessa alkoi vaihteeksi tavallinen lakko

Palvelualojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ammattiliittoon eli Pamiin kuuluvat vartijat aloittivat viime yönä lakon heti puoliltaöin. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala keskeytti sovittelun maanantaina, kun sovintoesityksen antamiselle ei näyttänyt olevan edellytyksiä.Vartiointialan työehtosopimus koskee noin 8 500:aa vartijaa. Lakolla Pam pyrkii painostamaan työnantajaliitto Paltaa, jotta neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta edistyisivät.Vartijoiden työehtosopimusta on hierottu kohta puoli vuotta. Vanha työehtosopimus päättyi huhtikuun lopussa. Siitä lähtien ala on ollut ilman sopimusta.Työriita on siinäkin mielessä perinteinen, että kiistaa on käyty lähinnä palkankorotusten suuruudesta. Kiistan kumpikin osapuoli on esittänyt laskelmia omista lähtökohdistaan.Viime vaiheessa kiistaa on vielä siitä, miten palkankorotukset kohdistetaan.Vartijoiden lakolla ei ole mitään tekemistä monella muulla alalla menossa olevien poliittisten lakkojen kanssa. Lakko kohdistuu työnantajaan eikä maan hallituksen suuntaan.Vartiointiala on viimeisiä vielä auki olevia sopimuksia. Kuluneesta palkkakierroksesta tulikin yllättävän pitkä. Seuraavaa pitäisi kohta alkaa valmistella.