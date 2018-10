Pääkirjoitus

Suomessa väki vanhenee ja keskittyy

Tilastokeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ennakko­tietojen mukaan syntyvyys Suomessa on edelleen laskenut. Tammi–syyskuussa syntyi noin 2 000 lasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.Kuolleiden määrä ylitti selvästi syntyneiden määrän, ja väestönkasvua yllä­pitää vain maahanmuutto.Syyskuun lopussa Suomessa asui noin 5,5 miljoonaa ihmistä.Historiallinen käänne on tapahtunut siinä, että suurin ikäluokka eivät enää ole vuonna 1948 syntyneet vaan vuonna 1963 syntyneet, joita on 75 223 henkeä. Vuonna 1948 syntyneitä on vielä 75 087.Tilastoissa näkyy myös väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja niiden lähialueille. Väkiluku kasvoi tammi–syyskuussa vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.Uusimaa sai määrällisesti eniten muuttovoittoa, mutta väkilukuun suhteutettuna muuttovoittoa sai eniten Pirkanmaa.Väestökehityksen suurin häviäjä on Etelä-Savo. Siellä väkiluku väheni eniten sekä määrällisesti että suhteellisesti. ­Etelä-Savo hävisi kummallakin laskentatavalla myös muuttoliikkeessä: maakunnan väkiluku pieneni tammi–syyskuussa yli 2 000 hengellä.