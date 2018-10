Pääkirjoitus

Huoli kansalliskielten aseman heikkenemisestä on aiheellinen

Suomen kielen lautakunta

julkisti perjantaina poikkeuksellisen ja sävyltään tiukan kannanoton. Lautakunta kysyy, joudummeko jo pian tekemään päätöksen siitä, haluammeko edelleen pitää kiinni äidinkielestämme vain olemmeko valmiit luopumaan siitä toisen kielen eli englannin hyväksi.Luopuminen tapahtuisi ensin vain joillakin elämän osa-alueilla mutta laajenisi siitä yhä kattavammaksi.Syitä huoleen on useita. Kansalliskielten eli suomen ja ruotsin asema tieteen kielinä ja opetuksen välineinä heikkenee. Kansalliskielet väistyvät englannin tieltä työelämässä, jopa asiakaspalvelussa.Ruotsin kielen jo entisestään rajallinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa kapenee nopeasti, mutta nyt myös suomen kielen käyttöala pienenee.Lautakunta vaatii valtiovaltaa nopeasti ryhtymään toimiin kokonaisvaltaisen kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi. Saman vaatimuksen se esitti vajaat kymmenen vuotta sitten, mutta mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytty.Vaatimus on kannatettava. Suomalainen yhteiskunta ja maailma Suomen ympärillä muuttuvat nopeasti. Nyt on vielä mahdollista määritellä, mihin suuntaan haluamme kulkea. Jossain vaiheessa voidaan vain todeta tapahtunut.