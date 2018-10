Pääkirjoitus

Nationalistinen oikeisto on ottamassa Trumpin valinnan jälkeen suurimman voittonsa Brasiliassa

poliittisen kentän sirpaloituminen ja nationalistisen äärioikeiston nousu ovat viime vuosien ilmiöitä useissa maissa. Suuntaa on arvioitu tuoreimpien vaalitulosten mukaan. Usko liberaaliin demokratiaan vahvistui viime vuonna, kun oikeistopopulistit eivät menestyneet odottamallaan tavalla Hollannissa ja Ranskassa. Maaliskuussa populistien ja nationalistien voitto Italiassa käänsi tunnelman päinvastaiseksi. Muun muassa Saksassa ja Ruotsissa on käyty vaalien jälkeen vaikeaa valtakamppailua.Mihin tässä poliittisessa murroksessa asettuu maailman suurimpiin maihin kaikilla mittareilla lukeutuva Brasilia, jossa aiemmin äärioikeistolaiseksi häiriköksi luokiteltu entinen upseeri on ennusteiden mukaan nousemassa sunnuntaina presidentiksi selvällä ääntenenemmistöllä?Kauempaa katsottuna Jair Bolsonaron voitto presidentinvaalien toisella kierroksella kuuluisi nationalistisen oikeiston suurimpiin menestyksiin sen jälkeen, kun Donald Trump voitti presidentinvaalit Yhdysvalloissa. Bolsonaron sosiaaliliberaalinen puolue PSL moninkertaisti jo ensimmäisellä kierroksella paikkalukunsa kongressissa.Brasilian ja muiden maiden tilanteiden välillä löytyy helposti yhtäläisyyksiä. Vanha poliittinen eliitti on menettänyt uskottavuuttaan. Bolsonaro tarjoaa äänestäjille yksinkertaisia vaihtoehtoja.Äänestäjien muutoshalun määrästä kertoo se, etteivät sotilasvaltaa haikailevan entisen kapteenin sumeilematon rasismi, naisten halventaminen ja homofobia karkota äänestäjiä, vaikka Brasilian väestö koostuu useista etnisistä ryhmistä ja vallitseva kulttuuri on seksuaalisesti moni-ilmeinen.huolimatta Brasiliassa on kuitenkin tapahtumassa paljon vakavampi murros kuin oikeistopopulistiensa kanssa kamppailevassa Euroopassa tai edes Trumpin johdolla Yhdysvalloissa. Brasiliassa poliittinen järjestys, vaikka ei vielä poliittinen järjestelmä, on käytännössä jo romahtanut. Bolsonaro on noussut täyttämään tyhjiön.Poliittinen muutos Brasiliassa olisi tosiasia, vaikka sunnuntain äänestyksen kaikkien ennusteiden vastaisesti voittaisi toinen toiselle kierrokselle päässyt ehdokas, työväenpuolue PT:n Fernando Haddad.PT:n ehdokkaina vuosien 2002–2016 välillä Brasiliaa presidentteinä johtaneiden Luiz Inácio Lula da Silvan ja Dilma Rousseffin alaisuudessa massiiviseksi paisunut korruptio tuhosi vanhan poliittisen luokan maan tasalle. Lula olisi vielä voinut menestyä näissä vaaleissa, ellei vankilatuomio olisi estänyt ehdokkuutta.kaiken vastuun presidenttivuosiensa korruptiosta ja ilmoittautumalla yksinomaan uhreiksi Lula ja Rousseff leimasivat PT:n osaksi korruptoitunutta järjestelmää ja avasivat ovet Bolsonaron nousulle presidentiksi.Kampanjansa aikana Bolsonaro selvästi pehmensi linjaansa. Neuvoja hän sai ympärilleen kokoamaltaan entisten kenraalien ryhmältä. Monia heistä odotetaan myös hallituksen ministereiksi. Äänestäjien kommenteissa heiltä on kaivattu muun muassa loppua Brasiliassa kiihtyneeseen rikolliseen väkivaltaan. Osa brasilialaisista muistaa silti, että sotilasvalta kaatui vuonna 1985 kenraaleiden osaamattomuuteen.Edessä ovat samat valtavat haasteet kuin Brasilian johtajilla aiemminkin. Yhteistyökumppanina on kongressi, jonka alahuoneessa on noin 30 puoluetta.Brasilian näkymät eivät uuden presidentin aloittaessa vaikuta kovin lupaavilta.