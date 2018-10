Pääkirjoitus

Fjäder lipsahti ajamaan kansantalouden etua

vilisevässä maailmassa on jo aika erikoista, jos joutuu pyytämään anteeksi tutkitun tiedon levittämistä. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder tuli kertoneeksi Ylen haastattelussa, että ”jos halutaan kotouttaa maahanmuuttajat ja pakolaiset, joilla ei ole esimerkiksi ammatillista koulutusta, niin kyllä työehtosopimusten pitää joustaa”.Fjäder tuki kommentillaan taloustieteen nobelistia Bengt Holmströmiä. Holmström arvioi, että maahanmuuttajien kotouttaminen onnistuisi parhaiten – ja vähiten suomalaisia ärsyttävästi –, jos he pääsisivät työhön kiinni. Ja työhön kiinni pääsemisessä auttaisi, jos maahanmuuttajien palkka olisi ainakin työuran alkuvaiheessa pienempi kuin suomalaisilla työntekijöillä. Tämän tavoitteen tiellä ovat työehtosopimusten minimipalkkatasot. Periaate on se, että samasta työstä pitää maksaa sama palkka.Holmström ei ole arviossaan yksin. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan alkuvuonna julkistamassa ekonomisti­paneelissa seitsemän tutkijaa kymmenestä ajatteli samoin kuin Holmström.Työnantaja punnitsee palkatessaan, minkä arvoinen työsuoritus on ostettavana. Jos maahanmuuttajan kielitaito tai kulttuurillinen ja ammatillinen osaaminen ei vastaa palkkaa, joka työnantajan olisi pakko suomalaisen periaatteen mukaan maksaa, häntä ei palkata. Maahanmuuttaja jää sosiaaliturvan varaan, mikä ärsyttää osaa suomalaisista.oinen tie on tietysti se, että yhteiskunta tavalla tai toisella nostaa myytävän työsuorituksen arvoa: tarjoamalla maahanmuuttajille koulutusta tai tarjoamalla työnantajalle palkkatukea.Fjäderin lausunnoista nousi Akavassa poru ja hän joutui pyytämään anteeksi sanomisiaan. Pohjimmiltaan porussa kyse oli siitä, että Fjäder meni puolustamaan kansantalouden eikä jäsenistön etua. Palkansaajajärjestöjen jäsenistö ei tietenkään halua tinkiä nykyisen palkkajärjestelmän avulla saavutetuista eduista niiden hyväksi, jotka ovat järjestelmän ulkopuolisia. Mutta jos vaatii maahanmuuttajille koulutusta, saattaa jopa vaatia akavalaisille lisää työtä. Ja sitähän Fjäder sitten ruotuun pantuna vaatikin.