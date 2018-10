Pääkirjoitus

Avioliitto on syytä rajata vain täysi-ikäisille

Poikkeusluvat

alaikäisten avioliitoille jäävät historiaan, mikäli hallituksen torstaina julkistama esitys etenee laiksi asti. Alle 18-vuotiaat eivät voisi sen jälkeen solmia Suomessa avioliittoja lainkaan. Oikeusministeriön valmistelema laki on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.Poikkeusluvalla alle 18-vuotiaiden avioliittoja on Suomessa solmittu viime vuosina kymmenestä kolmeenkymmeneen vuosittain. Viime vuonna hakemuksia tuli 11, joista seitsemän sai luvan. Valtaosa poikkeusluvan hakijoista on ollut 17-vuotiaita tyttöjä. Yleisin perustelu on ollut uskonnollinen vakaumus.Lapsiavioliitot on kielletty kokonaan jo aiemmin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Ihmisoikeusjärjestöt sekä lapsiasiainvaltuutettu ovat kehottaneet Suomea tekemään samoin. Riskinä on nähty muun muassa pakkoavioliitot ja ihmiskauppa, joiden todentaminen on vaikeaa.Ratkaisulla on myös laajempi kansainvälinen merkitys, koska kehitysmaissa lapsiavioliitot ovat valitettavan yleisiä. Alaikäisenä solmittu avioliitto tarkoittaa yleensä koulun keskeyttämistä ja on riski nuorten tyttöjen terveydelle.Lapsiavioliittojen kieltäminen kokonaan on selvä viesti lasten ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.