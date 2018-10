Pääkirjoitus

Valtio ohjaa korkeakouluja tiukasti rahahanojen avulla

Yliopistoilla

S

ja ammattikorkeakouluilla on positiivinen ongelma: niiltä odotetaan ratkaisua lähes kaikkiin edessä oleviin ongelmiin.Korkeakoulujen pitäisi esimerkiksi varmistaa suomalaisten tuleva elintaso parantamalla osaamista, luomalla edellytyksiä innovaatioille ja tukemalla menestystä kansainvälisessä kilpailussa.Siksi niin valtio, kunnat, yritykset kuin kaikki itseään kunnioittavat etujärjestötkin haluaisivat päästä ohjaamaan korkeakouluja haluamaansa suuntaan.Samaan aikaan korkeakouluille pitäisi antaa autonomia eli oikeus hallita itseään ja päättää omista asioistaan. Ristiriita on ilmeinen.Vaikka monissa uudistuksissa autonomiaa on haluttu lisätä, varsinkin valtion ote on pysynyt tiukkana, koska se pystyy säätelemään korkeakoulujen rahahanoja.Muun yhteiskunnan paineet välittyvät korkeakouluihin rahoituksen kautta. Jos palkitsee yhdestä teosta enemmän kuin toisesta, vaikutus on paljon suorempi kuin kainoja toiveita esittäen.Viime viikolla yliopistojen ja korkeakoulujen tulevaa rahoitusmallia pohtineen ryhmän raportti kertoo, kuinka tiukasti valtio aikoo ohjata niitä. Lyhyt vastaus on: tiukasti.uomalaisessa korkeakoulumallissa korostuu valtion rooli. Opiskelu on maksutonta, eikä omien pääomien tuottojen varaan voi keräyksistä huolimatta laskea paljon.Lukukausimaksuja perivissä maissa opiskelijoista tulee samalla korkeakoulujen asiakkaita. Itselleen lahjoituksia keräävät menestyvät opinahjot taas näkevät taloudellisesti menestyneet entiset opiskelijansa tärkeänä sidosryhmänä, jota kannattaa kuunnella.Suomeen tällaista mallia ei ymmärrettävästi ole haluttu. Raha tulee valtiolta. Ja kun rahoitus perustuu mittareihin, sitä saadaan, mitä mitataan.Suomessa on painotettu tutkintojen ”tuottamista”. Jatkossa painotus olisi yhä suurempi. Ammattikorkeakouluissa tutkintojen osuus rahoituksesta olisi 56 prosenttia ja yliopistoissakin 30 prosenttia.Linjauksessa on riskinsä. Vaikka puheissa toistuu jatkuva oppiminen, käytännössä toimintaa ohjaa ajattelu ”ensin tulos ja sitten ulos”.