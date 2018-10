Pääkirjoitus

Saksan täytyy valmistautua Merkelin jälkeiseen aikaan

Vielä

V aikka

ei ole se päivä, jolloin Angela Merkelin kausi Saksan liitto­kanslerina päättyy. Se hetki on kuitenkin yhä lähempänä.Merkel kertoi maanantaina, ettei enää tavoittele kristillis­demokraattisen CDU-puolueen puheenjohtajan paikkaa. Hän haluaa jatkaa liittokanslerina vuoteen 2021 – jos hallitus pysyy koossa – mutta seuraavissa vaaleissa Saksan keskustaoikeistolla on jo uusi veturi.Ilmoitus tuli vain päivä sen jälkeen, kun puolue oli kärsinyt tappion Hessenin osavaltiovaaleissa. Hessenissä ja hieman aiemmin Baijerissa tulos oli selvä: hallituspuolueet menettivät ja vihreät sekä Vaihtoehto Saksalle menestyivät.Merkel on johtanut puoluettaan vuodesta 2000 ja toiminut Saksan liittokanslerina vuodesta 2005.Vaalikausi on ollut työläs. Hallituksen muodostaminen viime vuoden vaalien jälkeen kesti kauan. Matkan varrella hallitusrintaman tuska on kasvanut niin CDU:n baijerilaisessa sisarpuolueessa CSU:ssa kuin sosiaalidemokraateissa.Koalition hajoaminen todennäköisesti johtaisi uusiin vaaleihin. Sitä eivät huonoista kannatusluvuista kärsivät hallituskumppanit vielä ole halunneet.Nyt kamppailu siirtyy CDU:n sisälle. Merkelille ei ole itsestään selvää seuraajaa. Henkilön lisäksi puolue pääsee valitsemaan myös tulevaa linjaansa, jolla se käy seuraaviin liittopäivävaaleihin.Saksan hallituspuolueet ovat epäsuosittuja, Merkel itse on maansa suosituimpia poliitikkoja. Hän on yhdistelmä jaetun Saksan ajasta selviämistä, malttia ja halua vastuunkantoon.Merkel on tuonut myös vakautta EU:n johtamiseen, kun eurooppalaiset ovat etsineet rooliaan Donald Trumpin Yhdysvaltojen ja Vladimir Putinin Venäjän välissä.Merkelin tavoite jatkaa liittokanslerina täyden vaalikauden loppuun saattaa onnistua. On kuitenkin vaikea nähdä, että hänen seuraajansa kanslerina saisi yhtä vahvaa asemaa Saksassa tai että Saksa olisi yhtä vahva voima Euroopassa.Johtajuus ei Euroopassakaan ole nollasummapeliä. Näköpiirissä ei ole EU-johtajia, jotka paikkaisivat Merkeliltä aikanaan jäävän paikan.