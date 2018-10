Pääkirjoitus

Terrafamen talous näyttää nyt erilaiselta kuin muutama vuosi sitten

Ympäristö- ja ilmasto­politiikkaan

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

pätee sama viisaus kuin talouspolitiikkaankin: reaali­ajassa tehty politiikka on jälki­käteen katsottuna joko paljon tai vähän pielessä.Vielä kymmenkunta vuotta sitten oli perusteltua ajaa ydinvoimaa pois ener­giantuotantomuotojen joukosta. Jos sanoi ydinvoimalle kyllä, sanoi usein samalla ei talouden uudistumiselle.Ilmastonmuutoksen noustua yhä polttavammaksi ongelmaksi ydinvoiman rooli on muuttunut. Jos maailma haluaa hankkiutua nopeasti irti fossiilisesta energiasta, ydinvoima on yksi harvoista lähes ilmastoneutraaleista energiantuotantotavoista, jolla pystytään tällä aikataululla korvaamaan muuta tuotantoa.Vielä muutama vuosi sitten Terra­famen kaivosta Sotkamossa luonnehdittiin aiheellisesti ympäristötuhoksi ja kankkulan kaivoksi taloudellisessa mielessä. Kaivosta vaadittiin suljettavaksi.Toiminta oli kauan kannattamatonta, mutta nyt kaivoksen tulos on plussalla ja siellä aletaan tuottaa kemikaaleja sähköautojen akkuihin. Mikäpä olisi vastuullisempaa kuin sähköautotuotannon edistäminen maassa, jossa ei Kongosta poiketen käytetä kobolttikaivoksissa lapsityövoimaa? Ehkäpä Terrrafame-pipokin saa jälkikäteen synninpäästön.