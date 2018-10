Pääkirjoitus

Taloustutkimusta tarvitaan kansantalouden kunnossapitotöissä

Viime kuukausien vääntö työmarkkinoilla on ohjannut suomalaisia pohtimaan demokratian ja oikeuden­mukaisuuden olemusta: kuka päättää työelämän säännöistä ja millä tavoin hallituksen hankkeita on oikein vastustaa? Taiston tuoksinassa taustalle on jäänyt itse asia, irtisanomista helpottavan lain laati