Äänestäjät pakkautuvat Etelä-Suomen vaalipiireihin

tiedottaa lähiaikoina ensi kevään eduskunta­vaalien vaalipiirikohtaisesta paikka­jaosta. Edustajapaikat jyvitetään lokakuun lopun väestö­tilanteen mukaan.Näyttää siltä, että ensi kevään vaaleissa Savo-Karjalan vaalipiiri menettää yhden edustajan. Sen saa Uusimaa.Muutoksen jälkeen Savo-Karjalasta ­valitaan 15 kansanedustajaa ja Uudeltamaalta 36 edustajaa. Muita muutoksia ei tiettävästi ole tulossa. Manner-Suomessa on kaikkiaan 12 vaalipiiriä.Vaalipiirikohtaisen paikkajaon yksittäinen muutos on vain yksi pieni osa jo ­vuosikymmeniä jatkuneesta suuntauksesta: väestö – siis äänestäjät ja heidän lapsensa – muuttaa työn ja parempien elin­mahdollisuuksien perässä Etelä-Suomeen. Samalla Pohjois- ja Itä-Suomi ­autioituvat.Muuttoliikkeellä on joitakin vaalien tasapuolisuutta heikentäviä seurauksia. Suomen vaalijärjestelmässä ei ole virallista äänikynnystä, joka puolueen pitäisi ylittää päästäkseen parlamenttiin. Monissa maissa äänikynnys on käytössä.Suomessa on sen sijaan niin sanottu piilevä äänikynnys: käytännössä puo­lueen on saatava tietty ääniosuus saadakseen vaalipiiristä edes yhden edustajan eduskuntaan. Muuten äänet menevät ­tavallaan hukkaan.Käytännön vaikutus on siis sama kuin virallisella äänikynnyksellä.Piilevä äänikynnys on pienissä vaali­piireissä korkea, suurissa vaalipiireissä matala. Uudellamaalla niin sanottu piilevä äänikynnys on 2,7 prosenttia vaali­piirin äänistä, Lapin vaalipiirissä 12,5 prosenttia. Ratkaisuehdotukseksi on esitetty erilaisia tasauspaikkajärjestelmiä.vaalipiirillä on aivan oma ongelmansa: se on väestöltään liian suuri. Ajoittain onkin pohdittu Uudenmaan jakamista kahteen vaalipiiriin.Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on ehdottanut ministeriön blogissa, että Uusimaa jaettaisiin pääkaupunkiseudun vaalipiiriin, jonka muodostaisivat Espoo, Vantaa ja Kauniainen, ja maakunnan muiden kuntien muodostamaan Uudenmaan vaalipiirin. Järjestely tasaisi vaalipiirien välistä epäsuhtaa.