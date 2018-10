Pääkirjoitus

Maakuntavaalien lykkäys ei kaada sote-uudistusta

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S euraavakin

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

sosiaali- ja terveys­valiokunta jatkaa sote- ja maa­kunta­uudistusta koskevien laki­esitysten käsittelyä ensi viikolla. Mietintö ei valmistunut viime viikollakaan, ja nyt eduskunta on istuntotauolla.Nyt näyttää lähes varmalta, että laki­esitykset eivät ehdi eduskunnan täys­istuntoon tämän vuoden puolella. Ennen täysistuntoa lakiesitykset menevät vielä perustuslakivaliokuntaan, missä käsittely vienee vähintään neljä viikkoa. Perustuslakivaliokunnassa esitysten hyväksymiselle voi vielä tulla mutkia matkaan.Vuodenvaihteen jälkeen eduskunnalla on yli kaksi kuukautta aikaa hyväksyä lait. Eduskunnan viimeinen täysistunto ennen vaalitaukoa on 15. maaliskuuta.Aikataulun lykkäys tarkoittanee sitä, että maakuntavaaleja ei voida pitää keväällä vaan ne siirtyvät syksyyn.Tämä ei kuitenkaan ole uudistuksen valmistelun kannalta kohtalokasta, koska maakuntien valtuustoille jäisi edelleen yli vuosi aikaa valmistella uudistuksen käytännön toteutusta omalla alueella. Vastuu sote-palveluista on tarkoitus siirtää maakunnille vuoden 2021 alusta.Vakavampi seuraamisen paikka on sen sijaan se, saadaanko lait hyväksytyiksi ennen maaliskuun puoliväliä. Jos näin ei käy, hallituksen esitykset raukeavat.Mielipidekyselyjä johtava oppositiopuolue Sdp voi olla vaalien jälkeen päättämässä, miten uudistusta jatketaan. Sdp tekisi uudistuksen keskeisiin kohtiin isoja muutoksia.hallitus, kokoonpanosta riippumatta, todennäköisesti siirtäisi vastuun sote-palveluista kuntia suuremmille itsehallinto­alueille. Niille ei kuitenkaan välttämättä tulisi muita tehtäviä kuin sote-palvelut. Asiakkaan valinnanvapaus voisi muuttua erilaiseksi tai jäädä kokonaan pois. Uusi lainvalmistelu veisi helposti pari vuotta.Sote-uudistuksen viipyessä monella alueella kunnat ovat siirtäneet sote-palvelunsa kuntayhtymän hoidettavaksi. Osa niistä on kuitenkin jo ajautunut vaikeuksiin.Kuntayhtymistä ei ole itsehallinto­alueen korvaajiksi: niissä käytetään kuntien rahoja, mutta kunnilla ei ole riittävän tehokkaita välineitä vaikuttaa rahojen käyttöön.