Italian uusi hallitus tarjoili EU-komissiolle viikko sitten esityksensä Italian ensi vuoden budjetista, hallitus perusteli budjetin alijäämäisyyttä talous­kasvulla.Italian päättäjien mukaan budjetti voi kääntyä velkaantumisen ja alijäämien kasvun suuntaan, koska talouskasvu paikkaa reiät. Kasvu tuo lisää työtä ja verotuloja, joten huolta ei ole.Tuoreiden talouskasvumittausten ja -arvioiden mukaan euroalueen kasvu ­alkaa hiipua. Noususuhdanteen takaraja lähestyy.EU:n tilastolaitos Eurostat kertoi tiistaina, että euroalue kasvoi vain 0,2 prosenttia kolmannella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna.Italian bruttokansantuotteen kasvu tyssäsi kokonaan.Tässä tilanteessa Italian perustelut alijäämäiselle budjetillekin muuttuivat.Italian pääministeri Giuseppe Conti kertoi heti Facebookissa, että elvyttävä budjetti on hyvä, koska kasvu hyytyi.Periaatteessa näin onkin, mutta käytäntö on toista. Jos elvytystä tekee velalla ylivelkaantunut maa ja rahaa kulutetaan etuuksiin eikä investointeihin, budjetin virityksellä on enemmän tekemistä populismin kuin tulevaisuutta rakentavan elvytyksen kanssa.