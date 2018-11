Pääkirjoitus

Valheella vallattua on vaikea voittaa takaisin totuudella

tiedonvälityksen iso haaste on, että kerran laajalle levitetty valhe jää elämään. Ja ne, jotka ovat ehtineet valheen nielaista, eivät joko kohtaa oikaistua tietoa tai kieltävät totuuden.Uuden teeman ensin vallannut valhe pitää valtauksensa, eivätkä faktantarkistukset tehoa. Laajalevikkisen valheen varassa voidaan tehdä isojakin virheitä.Brittiläinen King’s College London selvitti, miten britit suhtautuvat EU-eroa toivoneiden väitteisiin nyt. Yksi tunnetuimmista väitteistä oli, että Britannia lähettää unionille joka viikko 350 miljoonaa puntaa. Äänestyksen alla brexit-leiri ajeli eri puolilla Britanniaa kampanjabussilla, jonka kylkeen tuo väite oli maalattu.Brexit-leiri halusi väitteellä tuoda esiin sen, että tämä haaskaus voitaisiin käyttää kotimaassa esimerkiksi kansallisen terveydenhoitojärjestelmän kehittämiseen.Väite oli valhe. Brexit-leirin väitteestä ”unohtuivat” kokonaan ne rahat, jotka Britannia saa jäsenmaksupalautuksena ja erilaisina tukina. Eikä laskelma ottanut huomioon niitä taloudellisia etuja, joita maa saa olemalla sisämarkkinoiden jäsen. Britannia on nettomaksaja, mutta maksuosuus on paljon esitettyä pienempi, minkä maan tilastolaitos vahvisti.väite upposi, eikä totuus ole vieläkään noussut pintaan. King’s Collegen selvityksessä 42 prosenttia väitteen kuulleista uskoi yhä tähän valheeseen.Maahanmuuttajien aiheuttama taloudellinen rasite oli yksi brexit-väen teemoista. Briteiltä kysyttiin, mitä he ajattelevat väitteestä, että tulijat tuottavat enemmän verotuloja kuin kuluttavat yhteiskunnan palveluita ja tukia käyttämällä. Alle kolmasosa piti tätä totena, brexit-leirissä vain 16 prosenttia. Väite oli tosi ja briteille kerrottu. Laskelman teki sisäministeriöön kytkeytyvä Migration Advisory Committee. Sen mukaan EU-maista tulevien maahanmuuttajien nettohyöty on viitisen miljardia puntaa vuodessa.Britannia suuntaa nyt kohti kovaa ja maalle kallista EU-eroa. Tätä monien tutkimuslaitosten laskemaa ja vastuullisen tiedonvälityksen kertomaa tietoa ei ota vastaan ainakaan se osa briteistä, jonka maailmankuvan valhe ehti vallata. Mutta se olisikin myöhäistä.