Pääkirjoitus

Sukupolvi vaihtuu vihreissä, jos Haavistosta tulee vaalivankkurien vetäjä

Puheenjohtajakisa

on puolueille usein hyvä keino saada julkisuutta. Monelle nousevalle poliitikolle kisaan ilmoittautuminen tuo myös henkilökohtaista näkyvyyttä.Vihreät ovat usein korostaneet, että he toimivat toisin kuin muut puolueet. Se pitää paikkansa myös väliaikaisen puheenjohtajan valinnassa.Puolue on saanut julkisuutta siitä, että halukkaita vaalikampanjan vetäjiä ei ole juuri ilmoittautunut. Kansanedustaja ­Outi Alanko-Kahiluoto oli pitkään ainut, joka sanoi olevansa halukas tehtävään.Torstaina asetelma muuttui, kun vihreiden entinen puheenjohtaja, ensimmäinen ministeri ja kaksinkertainen presidenttiehdokas Pekka Haavisto lopulta kertoi lähtevänsä ehdolle. Valinta tehdään puoluevaltuuskunnassa lauantaina.Vihreät poikkeaa muiden puolueiden kaavasta siinä, että jos Haavisto valitaan, luvassa on sukupolvenvaihdos mutta ­toiseen suuntaan kuin yleensä. Puheenjohtajuudesta luopunut Touko Aalto on syntynyt vuonna 1984, Haavisto 1958.Haavistolta toivotaan kampanjassa ­samanlaista onnistumista kuin television suuressa vaalikeskusteluissa vuonna 1987. Esiintyminen nosti Haa­viston vaalipäivän äänillä eduskuntaan.Siitä on kulunut jo yli 30 vuotta.