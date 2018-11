Pääkirjoitus

Katse kannattaa kääntää Kiinan suuriin sijoituksiin

Suomessa keskustellaan hankkeista lisätä turvallisuudelle tärkeiden kohteiden ulkomaisen omistuksen valvontaa ja rajoittamista, keskustelu koskee yleensä Venäjää. Painotus on entistä selvempi sen jälkeen, kun viranomaiset tekivät suuren ratsian venäläistaustaisen yhtiön kiinteistöihin Turun saaristossa syyskuussa.Oslossa tällä viikolla koolla olleet viiden Pohjoismaan pääministerit korostivat keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa tarvetta valvoa yhdessä ulkomaisia sijoituksia erinäisiin kansallisesti tärkeisiin kohteisiin. He eivät maininneet nimeltä mitään maata. Jos pääministerit olisivat maininneet jonkin maan, se ei välttämättä olisi ollut Venäjä vaan Kiina.Venäläisten ja kiinalaisten toiminnassa maailmalla on kyse kahdesta erillisestä ilmiöstä. Molemmista maista lähtöisin olevia normaaleja ja toivottuja sijoituksia ja hankintoja varjostaa kuitenkin se, että osassa hankkeista ei saa selvää taustatoimijoista eikä heidän tavoitteistaanSen lisäksi, että Venäjän oligarkit ovat siirtäneet varojaan muun muassa Britanniaan ja Kyprokselle, huomio on keskittynyt rahanpesuun ja yksittäisiin kiinteistöhankintoihin. Valtiollisella tasolla Venäjä pyrkii hajottamaan länsimaiden rivejä.Kiina toimii paljon laajemmalla rintamalla ja valtavasti suuremmilla summilla.Kiinan 30 miljardin euron arvoiset sijoitukset EU-maihin viime vuonna olivat vain osa kokonaisuutta, johon kytkeytyvät myös Kiinasta Aasian ja Afrikan kautta Eurooppaan ulottuvat infrastruktuurin rakennushankkeet. Samalla Kiina kerää huipputeknologian tietoa yliopistojen ja tutkimuslaitosten kautta.uore Australian puolustusvoimien rahoittama raportti yksilöi, miten tuhannet taustansa kätkeneet Kiinan kansanarmeijan tutkijat ovat osallistuneet sotilaskäyttöön soveltuviin tutkimushankkeisiin erityisesti Yhdysvaltojen ja Britannian yliopistoissa kuluneen vuosikymmenen aikana.Kiina ei ensisijaisesti hajota kansainvälistä järjestelmää vaan vahvistaa omaa asemaansa. Toimiminen savuverhon suojassa herättää kuitenkin vakavia kysymyksiä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota myös runsaiden kiinalaissijoitusten kohteena olevassa Suomessa.