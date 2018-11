Pääkirjoitus

Espoon hiippakunta valitsi itselleen kansainvälisen piispan

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Espoon hiippakunnan piispaksi valittua teologian tohtori Kaisamari Hintikkaa on verrattu monessa suhteessa eläkkeelle jääneeseen Helsingin hiippakunnan piispaan Irja Askolaan. Yksi yhdistävä tekijä on kansainvälisen kokemuksen korostuminen heidän urallaan.Hintikka on työskennellyt pitkään Genevessä kirkkojen yhteistyöjärjestöissä, viimeksi Luterilaisessa maailmanliitossa. Kun päivittäisessä työssä on tutustunut kirkkojen asemaan muissa maissa, Suomeakin voi katsoa toisin silmin.Suomessa evankelis-luterilainen kirkko on tähän asti ollut jäsenistöltään ja taloudeltaan vahva instituutio, jonka yhteydet valtioon ovat olleet tiiviitä. Vähitellen asema on kuitenkin muuttunut, ja kirkkokin joutuu pohtimaan toimintaansa ja rooliaan osana yhteiskuntaa.Espoon hiippakunta, jonka alueella asuu yli kymmenesosa suomalaisista, kohtaa monet näistä muutoksista ensimmäisenä. Muuttoliike muualta maasta ja Suomen rajojen ulkopuolelta näkyy arjessa, samoin kaupungistuminen ja monimuotoistuminen.Tällaisessa ympäristössä piispa ei toimi enää kansallisessa yhtenäiskulttuurissa vaan hyvin monin tavoin kansainväli­sessä ympäristössä.