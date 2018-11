Pääkirjoitus

EU ei saa vaieta, kun saudiprinssi kylvää tuhoa

kuukausi saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin murhan jälkeen ovat veriset tapahtumat Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa sulautumassa osaksi kansainvälisen politiikan maisemaa. Saudi-Arabian johto syyllistyi murhaan, joka ei ole sinänsä uutta, mutta muu maailma jakaa raskaan vastuun maisemasta. Sen vastenmielisin osa on sota Jemenissä.Ei ole järkevää epäilystä siitä, että Khashoggi tapettiin ja paloiteltiin ja ruumiinosat ilmeisesti hävitettiin hapolla Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin käskystä. Siitä huolimatta ei ole mitään merkkiä siitä, että kruununprinssin asema olisi heikentynyt Saudi-Arabian sisällä.Persianlahden alueelta on kyllä kuulunut tuskastuneita toiveita siitä, että kruununprinssin asemaa heikennettäisiin. Silloin hän ei ehkä pystyisi jatkamaan toinen toistaan katastrofaalisempia tekoja, joihin kuuluu Khashoggin murhan, Jemenin sodan, Qatarin saarron ja Libanonin pääministerin sieppauksen lisäksi niinkin kummallisia päätöksiä kuin täysi välirikko Kanadan kanssa.Vastaus toiveisiin on kuitenkin ollut se, ettei Mohammedin asemaa hänen omassa maassaan voi heikentää kukaan muu kuin hänen isänsä kuningas Salman, eikä hänellä näytä olevan siihen halua eikä ehkä mahdollisuuksiakaan. Yhdysvallat pallotteli ajatuksella jonkinlaisen pää­ministerin nimittämisestä hillitsemään Mohammedin päähänpistoja, mutta hanke hiipui, kun ymmärrettiin, mikä sellaisen henkilön elinajanodote voisi olla.kansain­väliseen asemaan kuitenkin voi vaikuttaa, ja se on jo heikentynyt merkittävästi. Kansainväliset sijoittajat olivat menettäneet luottamustaan Mohammediin ja ennen Khashoggin murhaa. Nyt pitäisi tehdä johtopäätöksiä myös kansainvälisen politiikan puolella.Vaikuttaminen ei ole helppoa, kun Mohammed on tehnyt itsestään avainhenkilön ­Yhdysvaltojen ja Israelin hankkeissa ­Iranin heikentämiseksi, ja öljyrahalle on edelleen ottajia.Ponnistukset kannattaa siksi kohdistaa Jemenin murhenäytelmään. Myös EU-maat jakavat vastuun sodasta, jonka lopettamisessa niillä voisi olla tärkeä rooli.