sosiaali- ja terveys­valiokunta sai vihdoin keski­viikkona valmiiksi mietintönsä sote-uudistusta koskevista laki­esityksistä.Mietintöluonnokset maakunta­laista, valinnanvapauslaista ja tuottajalaista menevät seuraavaksi perustuslakivaliokuntaan. Sen jälkeen ne palaavat vielä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka antaa niistä toisen mietintönsä. Vasta sitten lakipaketit menevät eduskunnan täys­istuntoon, joka ratkaisee niiden lopullisen kohtalon.Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ venyi marraskuulle, vaikka alun perin käsittelyn oli odotettu valmistuvan lokakuun alkuun mennessä. Perustuslakivaliokunnassa lakipakettien käsittelyn on arvioitu kestävän neljästä kuuteen viikkoa.Näyttää siis ilmeiseltä, että lakiesitykset pääsevät täysistuntoon vasta ensi vuoden puolella. Tämä tarkoittaa, että toukokuulle kaavaillut maakuntavaalit pidettäneen syksyllä.Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki laki­esityksiin muutoksia, joita perustuslakivaliokunta oli ensimmäisen käsittelynsä jälkeen edellyttänyt. Muokkausta varten hallitus toimitti valiokunnalle useita vastineita täsmentääkseen lakipykäliä. Seuraavaksi perustuslakivaliokunta arvioi, korjasivatko nämä muutokset riittävästi esityksiä, jotta ne voidaan perustuslain näkökulmasta hyväksyä.Perustuslakivaliokunta aikoo kuulla ratkaisunsa pohjaksi myös asiantuntijoita. Nämä kuulemiset venyttävät käsittelyn aikataulua.käsittelyn aikataulu venyisi ensi vuoden puolelle, on edelleen mahdollista, että uudistusta koskevat lait saadaan voimaan. Eduskunnan viimeinen täysistunto ennen vaalitaukoa on 15. maaliskuuta.Ratkaiseva vaihe esitysten sisällön kannalta on nyt perustuslakivaliokunnassa. Jos lakiesitykset arvioidaan siellä perustuslain mukaisiksi, niiden kaatuminen eduskunnan täysistunnossa on epätodennäköistä. Näin siitä huolimatta, että hallituspuolue kokoomuksen riveissä muutamat kansanedustajat ovat kääntyneet uudistuksen vastustajiksi. Maakunnissa odotetaan nyt, voidaanko uudistuksen valmistelua jatkaa katkeamatta.