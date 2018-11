Pääkirjoitus

Tavoite on vielä epäselvä sosiaaliturvan uudistuksessa

kaikki puolueet näyttävät olevan yksimielisiä siitä, että seuraavalla vaalikaudella alkaa sosiaaliturvan vaiheittainen uudistaminen. Toistaiseksi uudistuksen täsmällinen tavoite on vielä epäselvä. Se herättää varmasti intohimoja hallitusneuvotteluissa.Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on ollut hankalaa, sosiaaliturvan uudistaminen on paikoin vielä hankalampaa. Sote-uudistus on venynyt muun muassa siksi, että tavoitteet ovat matkan varrella muuttuneet. Sosiaaliturvaa on mahdotonta uudistaa, jos tavoite ei ole selvä.Sosiaaliturvassa on kyse saavutetuista eduista. Osa eduista on sovittu yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, ­eivätkä järjestöt halua jäädä sivuun muutoksia suunniteltaessa. Uudistuksesta on helppo puhua ylätasolla, mutta etuuksien konkreettinen muuttaminen on aina poliittisesti herkkä asia. Uudistustyötä ei voi todennäköisesti helpottaa käyttä­mällä lisää rahaa. Muutokset tarkoittavat silloin väistämättä, että jotkut menettävät jotakin. Sellaisen uudistuksen myyminen äänestäjille ei ole helppoa.Nykyhallitus on pohjustanut sosiaaliturvan uudistamista perustulokokeilulla, joka on saanut myös paljon kansainvälistä huomiota. Huomio kertoo siitä, että samat ongelmat ovat ratkottavina kaikissa kehittyneen sosiaaliturvan maissa.Perustulokokeilun tavoite oli selvä: miten sosiaaliturva kannustaisi paremmin työllistymään? Kokeilussa on huomattu, että joka kuukausi maksettavan samansuuruisen perustulon turvin osa työttömistä on uskaltanut ottaa vastaan pätkätöitä tai kokeilla yrittäjyyttä. Ihminen uskalsi ottaa riskin, koska hän osasi ennakoida oman tulotasonsa.ykyinen sosiaaliturva on viidakko, josta on vaikea ottaa selvää. Etuuksia on säädetty eri tarpeisiin, eikä kokonaisuutta ole helppo hahmottaa. Jos ihmisellä ja hänen perheellään on useita eri tukimuotoja, lyhyt pätkätyö voi tuntua riskiltä, koska tulojen muutosta on vaikea ennakoida.Jos sosiaaliturva lopulta muuttuisi paremmin ennustettavaksi, yksinkertaisemmaksi ja helpommin hahmotettavaksi, se olisi palvelus sekä sosiaaliturvan tarvitsijoille että julkiselle taloudelle.